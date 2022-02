FromSoftware a pris la parole concernant le retour du jeu en ligne dans les Dark Souls, désactivé après la découverte d’un bug dangereux. Pour le moment, la priorité est donnée à Elden Ring.

À la fin du mois de janvier, une faille majeure a été découverte dans les versions PC des jeux Dark Souls. Capable de causer de lourds dégâts à un ordinateur voire une prise de contrôle à distance, elle a poussé FromSoftware à désactiver le mode en ligne des différents titres concernés — en l’occurence : Dark Souls 3, Dark Souls 2 et Dark Souls: Remastered. Dans un tweet publié le 9 février, le studio a donné des nouvelles quant à un éventuel retour des fonctionnalités. Il va falloir patienter.

En réalité, les serveurs ne seront pas réactivités avant le lancement d’Elden Ring, au plus tôt. FromSoftware préfère d’abord se concentrer sur la sortie de son futur jeu particulièrement attendu, afin de ne pas le retarder une nouvelle fois (à l’origine, il était prévu pour le mois de janvier). C’est plutôt une bonne nouvelle.

Dark Souls 3 // Source : Bandai Namco

FromSoftware veut s’assurer qu’il n’y aura aucun souci pour Elden Ring

Après avoir été mis au courant du problème touchant les Dark Souls, FromSoftware explique « avoir accentué les investigations sur Elden Ring (…) afin d’être sûr que les mesures de sécurité soient en place sur toutes les plateformes. » Un imprévu qui, forcément, a un impact sur le reste des tâches que doivent remplir les développeurs (comme la remise en service des serveurs des Dark Souls). « Étant donné le temps requis pour concevoir des environnements de tests stables, les services en ligne de la saga Dark Souls sur PC ne reviendront pas avant la sortie d’Elden Ring », confirme FromSoftware.

Il est tout à fait logique de constater que l’entreprise privilégie le futur — Elden Ring — au passé — les Dark Souls –, quand bien même les fans de la première heure pourraient le déplorer. Il serait très malvenu pour FromSoftware de commercialiser Elden Ring avec un souci de sécurité susceptible d’avoir un impact négatif au sein de la communauté. Dans le même temps, les fans n’aimeraient pas qu’il soit lancé avec des fonctionnalités en moins, la possibilité de jouer en coopération étant l’une des promesses. Dans un article publié le 1er février, VideoGamesChronicle mentionnait des craintes réelles concernant Elden Ring et l’existence d’une centaine de failles rien que dans Dark Souls III. Le risque est donc réel.

FromSoftware promet bien évidemment de faire tout son possible pour réactiver le mode en ligne de la trilogie Dark Souls au plus vite. « Nous ferons une annonce dès que notre calendrier sera déterminé », indique le studio. A priori, il ne faudra pas compter dessus avant le mois de mars. On rappelle que vous pouvez toujours profiter des modes en ligne sur Dark Souls en jouant ailleurs que sur PC.