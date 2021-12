George R.R. Martin est sorti du silence pour participer, à sa manière, à la promotion du très attendu Elden Ring. Il dit que le jeu vidéo va être « incroyable ».

Connu pour la saga Game of Thrones et ses commentaires parfois acerbes, George R.R. Martin a participé au développement du très attendu Elden Ring (prochain jeu vidéo des créateurs de la saga Dark Souls). Pour autant, on ne peut pas dire qu’il a été très présent, ces derniers mois, pour parler du projet. Il a fini par faire sa part en publiant, le 18 décembre, un petit billet sur son blog. Il s’intitule : « Il y a très, très longtemps ».

George R.R. Martin mesure ses propos et ne multiplie par les éloges concernant Elden Ring, mais partage quand même une petite phrase qui devrait faire plaisir au département communication de Bandai Namco — « Je dois dire qu’il a l’air incroyable ». Connaissant la personnalité de l’auteur, on peut penser qu’il est de bonne foi et qu’il ne s’agit pas d’un encart publicitaire à la demande de l’éditeur japonais.

Elden Ring // Source : Capture d’écran

Écoutez George R.R. Martin quand il dit qu’Elden Ring va être incroyable

On ne peut qu’être d’accord avec George R.R. Martin : Elden Ring s’annonce vraiment « incroyable » — en témoignent nos quelques heures enthousiasmantes passées en sa compagnie. Il est, à ce jour, le jeu vidéo le plus attendu de l’année 2022 (selon l’édition 2021 des The Game Awards et, aussi, l’édition 2020) et sera, à coup sûr, dans la discussion pour le titre de jeu de l’année.

Au sujet de sa participation à Elden Ring, George R.R. Martin rappelle qu’il a simplement posé quelques bases pour aider FromSoftware à concevoir un univers inouï. Il explique : « Il y a quelques années, Hidetaka Miyazaki et sa talentueuse équipe, à l’origine des Dark Souls, m’ont appelé du Japon pour me demander de les aider à créer un passif et une histoire pour leur nouveau jeu vidéo. Je ne m’intéresse plus aux jeux vidéo — j’ai joué à des titres comme Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms et Master of Orion — mais cette proposition était trop belle pour être refusée. »

Elden Ring sera disponible le 25 février

Dans son billet, George R.R. Martin précise : « Miyazaki et son équipe faisaient déjà des choses incroyables avec une direction artistique inspirée, et ils attendaient juste de moi quelques bases : un monde sombre et profond qui sert de fondation au jeu qu’ils voulaient créer. Et, comme vous le savez, j’adore créer des univers et écrire des histoires imaginaires. »

Il rappelle que plusieurs années ont passé depuis l’envoi de son travail à From Software. Aujourd’hui, il semble satisfait de ce que le studio nippon a fait de ses bases. Les joueuses et les joueurs aussi. Elden Ring sera disponible le 25 février prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC.