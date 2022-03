Elden Ring est parsemé de références secrètes à George R.R. Martin

On se demande parfois ce qu’a apporté George R.R. Martin au développement d’Elden Ring, au-delà de la puissance marketing de son nom. Figurez-vous que les gros boss du jeu portent ses initiales.

Elden Ring est le fruit d’une collaboration entre FromSoftware et George R.R. Martin. On s’est pourtant demandé quelle pouvait être le degré d’engagement de l’auteur des romans de Game of Thrones dans le projet, et s’il ne s’agissait pas d’un simple grand nom pour faire plaisir au département marketing. L’intéressé a confirmé à plusieurs reprises qu’il avait établi des bases de lore sur lesquelles pouvaient ensuite travailler les scénaristes du studio japonais.

D’autant que la narration du RPG disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X est vraiment opaque. Les plus observateurs remarqueront néanmoins un point : tous les ennemis majeurs du jeu portent les initiales de George R.R. Martin — comme l’a repéré PC Gamer le 14 mars.

Attention, cet article contient quelques spoilers.

Spoilers Elden Ring // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Tous les grands méchants d’Elden Ring font référence à George R.R. Martin

L’intrigue d’Elden Ring s’articule autour de divinités prénommées Godfrey, Rennala, Radagon et Marika — soit G R R et M. Les descendants de ces personnages portent les prénoms suivants : Godwyn, Morgott, Mogh, Godrick, Radhan, Rykard, Ranni, Renna, Malenia ou encore Miquella. Là encore, on remarque que leur patronyme commence par la lettre G, R ou M. Autrement dit, FromSoftware — et/ou George R.R. Martin lui-même — s’est amusé à utiliser les initiales de l’auteur pour bâtir le casting d’Elden Ring. Il est difficile de ne pas y voir un clin d’œil pour les plus attentifs.

« Bien sûr, tout le crédit doit aller vers Hidetaka Miyazaki et son équipe incroyable, qui on travaillé sur ce jeu pendant une moitié de décennie, déterminés à créer le meilleur jeu possible. Je suis honoré de les avoir rencontrés, d’avoir travaillé avec eux et d’avoir joué un rôle, si petit soit-il, dans la création de cet univers incroyable », a témoigné George R.R. Martin quelques jours après le lancement, depuis son blog. Une manière de rendre à César ce qui appartient à César.

Ces initiales ne sont pas les seules références à George R.R. Martin. Dans Elden Ring. Il est possible de mettre la main sur une épée dont le design fait penser au trône emblématique de la série Game of Thrones.