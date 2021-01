Disney+ va augmenter à 8,99 euros par mois. Si vous voulez réaliser quelques économies, il vaut mieux prendre un abonnement mensuel maintenant que dans deux mois.

L’abonnement à Disney+ va augmenter de 2 euros par mois à partir du 23 février pour les nouveaux abonnés, à cause de l’arrivée de la section appelée Star, qui regroupera de nouveaux contenus orientés vers un public plus adulte. Il y a toutefois une petite astuce à garder en tête si vous n’avez pas encore souscrit à un abonnement, mais que vous projetiez bientôt de le faire.

Si vous vous abonnez avant le 23 février, vous allez pouvoir bénéficier du tarif en vigueur, 6,99 euros par mois, et ce jusqu’au 23 août 2021. C’est ce qui avait déjà été annoncé en décembre par la multinationale, et qu’on retrouve dans une de ses multiples pages dédiées aux questions-réponses sur son site officiel. On peut y lire : « En Europe, Australie, Nouvelle-Zélande et Canada, les tarifs actuels pour les abonnés existants seront maintenus pendant 6 mois. Les nouveaux tarifs seront appliqués le 23 août 2021. »

En somme, si vous êtes abonnés à Disney+ actuellement, vous ne paierez 8,99 euros par mois qu’à partir du 23 août 2021, soit une économie de 2 euros par mois par rapport à celles et ceux qui s’abonneraient, par exemple, le 24 février 2021.

L’abonnement annuel passera à 89,99 euros

À cette donnée s’ajoute une autre question : que se passe-t-il pour les abonnés annuels ? Jusqu’ici, il est possible de s’abonner à Disney+ pour 69,99 euros par an, ce qui est plus avantageux que l’offre mensuelle). Ce montant passera à 89,99 euros par an à partir du 23 février 2021 pour les nouveaux abonnés. Mais quid des anciens ?

Comme nous l’a confirmé Disney+, toutes les personnes qui ont pris un abonnement annuel à 69,99 euros pourront le renouveler au même tarif jusqu’au 23 août 2021. Il courra donc jusqu’en août 2022 à ce tarif. Ce qui donne un gros avantage sur les autres clients qui paieraient 89,99 euros par an à partir du 23 février 2021.

Une question reste toutefois en suspens, concernant l’avenir des offres pour les abonnés Canal+ qui disposent de Disney+ dans leurs abonnements. Nous avons posé la question et mettrons à jour cet article en cas de retour.

Pourquoi Disney+ augmente-t-il à 8,99 euros par mois ?

À partir du 23 février 2021, Disney+ coûtera donc 8,99 euros par mois, ou 89,99 euros par an pour les nouveaux abonnés. Cette hausse est justifiée par l’arrivée de nouveaux contenus sur la plateforme de SVOD, regroupés sous la bannière « Star ».

Jusqu’ici, Disney+ se contentait de miser sur cinq univers, axés autour de ses franchises phares (Marvel, Star Wars, Pixar, Disney et National Geographic). Mais dans l’optique de pouvoir élargir sa base d’abonnés à l’international et garder ses nouveaux membres sur le long terme, la plateforme a besoin d’étendre sa ligne éditoriale au-delà de son offre « familiale ». Dans Star, les abonnés retrouveront donc de nouveaux contenus provenant des autres catalogues du groupe Disney, comme des séries de la chaîne ABC, Fox, ou encore de la plateforme Hulu.

En Europe, Disney promet 450 titres au lancement de Star en février, puis d’aller jusqu’à « 1 000 titres et 35 séries exclusives des studios Walt Disney d’ici la fin de sa première année de service ».

Star est un ajout non optionnel : tous les abonnés et abonnées l’obtiendront, et il n’est pas possible de garder l’abonnement à Disney+ à 6,99 euros par mois sans Star. C’est d’ailleurs bien explicité sur le site officiel : « Star n’est pas un abonnement à part. Il s’agit d’une nouvelle marque de contenu qui vient s’ajouter au service Disney+ existant sur certains marchés internationaux, dont l’Europe, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, et sur de nouveaux marchés, à commencer par Singapour. »

