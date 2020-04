Disney+, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD), est enfin arrivée en France, depuis le 7 avril 2020 à 1h du matin. Voici comment télécharger l'application, vous inscrire et utiliser le nouveau service, que ce soit sut votre téléviseur, ordinateur, smartphone ou tablette.

Ça y est, Disney+ est disponible en France, depuis le 7 avril 2020 aux alentours d’une heure du matin. La plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) a été lancée, à la demande du gouvernement, deux semaines après nos voisins européens, qui peuvent l’utiliser depuis le 24 mars.

Avec environ 500 films et 150 séries, mais seulement 26 contenus originaux exclusifs, le catalogue de Disney+ en France ne sera pas le plus vaste des offres de SVOD qui existent aujourd’hui dans le paysage audiovisuel, mais le service dispose d’une force de frappe importante, notamment grâce à ses franchises Star Wars, Marvel et Pixar.

L’abonnement coûte 6,99 euros par mois, ou 69,99 euros pour un an, avec une semaine d’essai gratuit à compter de l’inscription. Si vous passez par Canal+, les tarifs sont différents et varient en fonction des offres.

Où télécharger l’application Disney+ ?

Il est possible de regarder Disney+ directement dans votre navigateur sur www.disneyplus.com ou via l’application qui est désormais disponible en France :

Comment se créer un compte sur Disney+ ?

Disney+ ne demande pas beaucoup d’informations pour créer un compte. Pour s’inscrire, sur le site desktop ou sur mobile, voici comment faire :

Rendez-vous sur le site www.disneyplus.com ;

Cliquez sur « 7 jours gratuits » ;

Rentrez votre adresse mail ;

Acceptez les conditions générales d’utilisation ;

Créez un mot de passe ;

Entrez vos coordonnées bancaires ou bien cliquez vers le lien Paypal — malheureusement, il vous faudra en effet donner vos informations bancaires, malgré le fait qu’une semaine d’essai gratuite soit offerte.

Ça y est, vous êtes abonnés à Disney+. La plateforme vous enverra un code à 6 chiffres sur l’email que vous avez renseigné, afin de finaliser votre inscription.

Comment mettre fin à l’abonnement Disney+ ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre dès à présent un rappel automatique pour dans 7 jours si vous souhaitez vous souvenir de la date de la fin de la période d’essai. Pour rappel, l’abonnement est sans engagement : vous pouvez en quelques clics vous désabonner, en passant par Profil > Compte > Détail de Facturation > Résilier l’abonnement ou cliquer directement sur ce lien.

Si vous êtes abonnés à Canal+ ou souhaitez vous abonner

Si vous êtes déjà clients de Canal+, il y a de grandes chances pour que l’abonnement à Disney+ ait été intégré à votre offre actuelle. La « majorité » des abonnés Canal devraient bénéficier de cet ajout, a confirmé Maxime Saada, le DG de Canal, sur Europe 1 le 6 avril.

À compter de minuit le 7 avril 2020, celles et ceux qui sont déjà abonnés bénéficieront, pour certains, automatiquement du service Disney+. Les packs concernés sont :

Offre Famille+ (un an gratuit)

Offre Ciné/Séries (gratuit sans limite de temps)

Offre Intégrale+ (gratuit sans limite de temps)

Si vous n’êtes pas encore abonnés, vous pouvez aussi souscrire à un nouvel abonnement via Canal+. Jusqu’au 3 juin 2020, certains abonnements sont à prix réduit, à titre exceptionnel pour l’offre de lancement. Il suffit de vous rendre sur le site de Canal+ — si vous passez par ce lien, vous aurez également 50 euros offerts sur les premiers mois de facturation. Voici le détail des tarifs mis en place :

Offre Tarif mensuel Contenus Canal+ (avec Disney+) 19,90€ (pendant 2 ans jusqu’au 3 juin 2020) Canal+ et Disney+ Pack Famille+ (avec Disney+) 29,90€ Canal+ /Disney+ / 60 chaînes cinéma, séries et documentaires jeunesses Pack Ciné/séries (avec Disney+ et Netflix) 34,90€ 6000 films/300 séries + OCS + Canal+ Séries + Netflix (2 écrans) / Disney+ Pack +de Canal+ (avec Disney+) 24,90€ Pack Intégrale+ (avec Netflix et Disney+) 89,90€ (engagement 2 ans) Tout

Crédit photo de la une : Capture Numerama