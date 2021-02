40 séries supplémentaires vont être accessibles dans Star, la nouvelle section de Disney+. On a sélectionné les plus incontournables.

Plus de quarante nouvelles séries vont être ajoutées au catalogue de Disney+ France, le 23 février 2021, grâce à l’arrivée de la section Star, destinée accueillir des contenus destinés aux adultes.

Ce ne sont pas, pour la plupart, des contenus nouveaux : il s’agit de films et séries qui proviennent de différents catalogues de studios qui appartiennent au groupe Disney. C’est ainsi que l’on retrouve de nombreuses très bonnes séries qui ont été diffusées sur les chaînes ABC et FOX (ainsi que FX) depuis ces 15 dernières années.

Peu sont exclusives à Disney+ : pour la plateforme de vidéo à la demande (SVOD), il est plus intéressant de partager les droits de diffusion avec d’autres entreprises, qui la paie pour les louer. Et en même temps, ce catalogue étoffé permet à Disney+ de garder plus longtemps ses abonnés, car ils ont plus de contenus à regarder.

Parmi la quarantaine de nouvelles séries qui arrivent sur Disney+ France dans la section Star, nous avons sélectionné les meilleures. Les voici. Et pour voir notre sélection films, c’est par ici.

Alias (saisons 1 à 5)

Alias est la série culte créée par JJ Abrams avant qu’il ne devienne un réalisateur de blockbusters célèbre. Elle est portée par Jennifer Garner, qui incarne une espionne qui devient agent double. La production est constituée d’épisodes « unitaires » — une mission par épisode — construits sur un socle beaucoup plus profond qui mélange des thèmes d’espionnage, de conspirations et de fascination pour Rambaldi, un inventeur de génie fictif du 15è siècle, dont les grands méchants essaient de reconstituer les œuvres.

Les deux premières saisons sont du pur génie.

Glee (saisons 1 à 6)

On dira ce que l’on voudra sur le côté mièvre et adolescent de Glee, la série de Ryan Murphy a enchaîné les saisons avec succès, intelligence et beaucoup de second degré — et franchement qui dirait non à un mashup de Halo et Walking on sunshine ?

Lost (saisons 1 à 6)

Après avoir lancé Alias, JJ Abrams s’est attelé à développer Lost, la super-production qui a tout balayé sur son passage au milieu des années 2000 — pendant longtemps, les observateurs et critiques de séries ont cherché la « future Lost », que seule Game of Thrones a réussi à égaler en termes de mystères et de fascination du public.

We have to go back.

Modern Family (saisons 1 à 8)

Le saviez-vous ? À l’origine, Modern Family est librement inspirée de… la série française Fais pas ci, fais pas ça. Depuis, la production comique a largement dépassé notre fierté hexagonale en termes de notoriété, renforçant encore la prépondérance du style du « mockumentaire » à la télé, quelques années après le succès de The Office (US).

Ugly Betty (saisons 1 à 4)

Adaptée de la telenovela colombienne Yo soy Betty, Ugly Betty est restée 4 ans sur les ondes de la chaîne américaine ABC, avec son ton rafraîchissant, ses couleurs fluo et son aspect too much.

(Spoiler : non, Betty n’est pas du tout ugly)

Scrubs (saisons 1 à 9)

Qui peut oublier J.D., Elliot, Turk, Carla et le reste de cette bande de médecins déjantés dans un hôpital complètement dysfonctionnel ? Si Zach Braff est parti avant la toute fin de la série, elle reste une des productions qui a marqué le paysage audiovisuel des « séries médicales », apportant un contrepied comique aux plus sérieuses Urgences et Grey’s Anatomy.

