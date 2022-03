« Walking Simulator » : les cartes de Battlefield 2042 sont trop grandes, mais ça va changer

Décidé à rectifier le tir après un lancement raté, le studio Dice a dévoilé les pistes d’améliorations pour Battlefield 2042. Elles passeront par une refonte des cartes, trop grandes.

C’est un énième constat d’échec auquel nous avons droit dans un communiqué publié le 3 mars par Dice à propos d’une refonte de Battlefield 2042. Le FPS aux ambitions immenses a connu un lancement chaotique et, désormais, le studio doit revoir sa copie. Les développeurs ont pris conscience que la manière dont ils ont construit les cartes — immenses pour accueillir jusqu’à 128 joueurs — aboutit à une expérience de jeu médiocre.

C’est pourquoi Dice travaille à un remaniement de plusieurs environnements, afin qu’ils deviennent plus plaisants quand les joueuses et les joueurs s’échangent des tirs nourris. Ces évolutions ne sont pas pour tout de suite, sachant que les retours de la communauté seront particulièrement appréciés pour avancer, enfin, dans la bonne direction. Dice estime en tout cas que revoir les cartes de Battlefield 2042 pourrait être salutaire.

Une refonte des cartes est prévue dans Battlefield 2042. // Source : Dice

Ce qui cloche avec les cartes de Battlefield 2042

Dice a eu les yeux plus gros que le ventre au moment de concevoir Battlefield 2042. Si l’objectif de réunir 128 joueurs sur une même carte est alléchant, encore faut-il que l’exécution soit parfaite. C’est là où le bât blesse : les décors sont trop étendus, au point de devenir une plaie à traverser. « Nous avons vu que vous utilisez des termes comme ‘Walking Simulator’ [simulation de balade] quand vous décrivez le jeu. Nous comprenons qu’il ne s’agit pas d’une expérience satisfaisante et nous sommes d’accord pour constater qu’il y a trop de temps de trajet », admet l’entreprise. Pour Dice, la solution passera par le déménagement de certains points d’intérêt — afin qu’ils soient plus proches.

Paradoxalement, ces longs et lassants moments de traversée n’empêchent pas certaines séquences de devenir un peu trop chaotiques à l’écran. À tel point que Dice envisage de réduire le nombre de joueurs dans certains modes — ce qui n’est pas la promesse à la base — et le nombre de véhicules accessibles. Autrement dit, pour être plus satisfaisant, Battlefield 2042 pourrait réduire son échelle.

Battlefield 2042 est parfois qualifié de simulateur de marche. // Source : Electronic Arts

Troisième point problématique : les zones beaucoup trop ouvertes, qui permettent aux campeurs [des personnes qui se fixent à un point et éliminent en cachette tout ce qui bouge, NDLR] de vous tuer depuis une très longue distance. Dice désire « s’assurer qu’il y aura plus d’opportunités pour se cacher des lignes de vue ennemies en passant d’un objectif à l’autre » et « réduire les combats à longue distance ». Cela passera aussi par une identification plus claire du bon chemin à prendre pour se rendre à l’objectif suivant.

Enfin, Dice entend améliorer le système de couverture, afin que les fans puissent davantage avoir accès à des moyens de se protéger des tirs adverses. En somme, le chantier est énorme pour Battlefield 2042. Les premiers changements devraient apparaître sur Kaléidoscope au cours de la première saison (qui a été repoussée). Et, bien sûr, les développeurs ont tiré des enseignements de ces erreurs : les futures cartes seront plus petites.