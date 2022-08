Toujours en difficulté, le jeu d’Electronic Arts Battlefield 2042 a bénéficié d’une nouvelle mise à jour pour apporter des correctifs supplémentaires. Et rajouter des barbes à tous les personnages masculins du jeu.

Depuis le lancement chaotique de Battlefield 2042, le 9 juin dernier, le jeu croule sous les critiques. Beaucoup de joueurs reprochent au jeu d’Electronic Arts des bugs et des problèmes récurrents. Résultat, beaucoup de personnes ont arrêté d’y jouer — jugeant sans doute qu’il était voué à l’échec, et que ce n’était vraisemblablement qu’une erreur de parcours pour la firme américaine de Trip Hawkins.

Toutefois, Electronic Arts continue d’espérer changer l’avis de ses joueurs. D’ailleurs, un nouveau patch a été déployé ce 1 août 2022, et comme le remarque Kotaku, la firme américaine a procédé à des changements visuels pour le moins inattendus. C’est notamment le cas de ses personnages masculins, lesquels ont pris un peu de rides et ont eu une poussée de barbe remarquable, digne d’un Robinson Crusoé.

Les personnages de Battlefield 2042 changent physiquement. // Source : Electronic Arts

Les personnages de Battlefield 2042 vieillissent et changent

Les derniers propos de Rebecka Coutaz, directrice du studio Dice, ont laissé planer l’espoir d’une renaissance, tel un phénix, pour les fans de la franchise et du jeu Battlefield 2042. Cette nouvelle mise à jour en fera-t-elle autant ? Pour le moment, il semblerait que non.

Ce nouveau patch qui a été déployé le 1 août 2022 vise principalement à corriger divers bugs sur le jeu. À cela s’ajoute une nouvelle page de statistique qui permettra aux joueurs de suivre leur ratio KDA (nombres de kills, de morts et d’assistances obtenus durant la partie).

Comme le mentionne le site Kotaku, les spécialistes, une classe de soldats présente dans Battlefield 2042, faisaient déjà l’objet de critiques. Ces personnages ont souvent été comparé aux héros de l’autre jeu d’EA : Apex Legends (dont vous pouvez lire notre test). Certains traits et caractères seraient vraisemblablement les mêmes entre les personnages des deux jeux. Pour résoudre ce problème, Electronic Arts a décidé de modifier certains traits physiques sur ses personnages, et de les rendre un peu plus appropriés au jeu — maintenant, ils auront l’air plus fatigués et sales. Et en ce qui concerne les soldats spécialistes, il fallait leur donner une barbe, ou augmenter son volume si ceux-ci en avaient déjà une.