Le studio DICE a décidé de retirer un mode de Battlefield 2042 : celui qui permettait à 128 joueurs de s’affronter dans des escarmouches endiablées.

C’est peu dire que Battlefield 2042 est un fiasco retentissant. Habituée à la lumière, la saga culte d’Electronic Arts est tombée bien bas avec cet opus disponible depuis fin 2021. Lancé avec beaucoup trop de soucis techniques, le FPS de guerre orienté multijoueur a vite été déserté par les joueuses et les joueurs. Et ce ne sont pas les décisions prises par le studio DICE qui risquent de les faire revenir…

Dans un communiqué publié le 19 mai à propos de la mise à jour 4.1, le développeur annonce la disparition du mode Percée à 128 joueurs — réservé aux versions PS5, Xbox Series S, Xbox Series X et PC de Battlefield 2042. L’opportunité de réunir un maximum de monde dans des batailles très disputées constituait pourtant un argument de taille pour le FPS officiellement considéré comme un échec. Un argument qui se tient moins quand l’audience n’est pas vraiment au rendez-vous.

Battlefield 2042 // Source : Electronic Arts

Battlefield 2042 perd un mode à 128 joueurs

Bien sûr, DICE ne justifiera pas ce choix par le manque de popularité de son jeu. Il préfère s’en remettre à une incompatibilité entre le mode et un tel volume de participants. Il indique : « Lorsque nous avons examiné les expériences disponibles dans All-Out Warfare, nous avons remarqué que la version 128 joueurs était plus adaptée au mode Conquête et ses vastes espaces, qui se prête mieux à la dimension bac à sable. En mode Percée à 128 joueurs, l’utilité et l’impact d’un joueur ou d’une escouade sur le déroulement de la partie sont limités par l’intensité du chaos (…). Nous pensons que limiter Percée à 64 joueurs réinstaurera le rythme qui favorise le travail d’équipe et le jeu d’objectif. »

DICE transforme donc soudainement un argument en défaut, alors qu’il aurait pu s’en rendre compte bien avant (notamment pendant les bêtas, qui servent à voir ce qui marche et ne marche pas). Journaliste pour Kotaku, Luke Plunkett déplore la disparition du mode dans un article publié le 19 mai, et ne manque pas d’expliquer qu’il n’a pas pu en profiter ces derniers mois sur les serveurs australiens — faute d’une audience suffisante. Les statistiques fournies par Steam Charts confirment la désertion : ces 30 dernier jours, Battlefield 2042 n’a réuni qu’un peu plus de 2 000 utilisateurs et utilisatrices en moyenne sur PC. Une piètre performance, pour une licence aussi forte.

Seul point positif : la liste des changements apportés par la mise à jour 4.1 est longue, très longue, alors que le coup d’envoi de la saison 1 est prévu pour juin. C’est une preuve que DICE tente malgré tout de trouver des solutions pour améliorer une situation très compromise, liée à un départ totalement manqué. Il n’est pas certain que Battlefield 2042 s’en remette mais, au moins, on ne pourra pas reprocher au studio de ne pas essayer.