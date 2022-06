L’arrivée de la première saison a semble-t-il été salutaire pour Battlefield 2042, qui commence à être un peu plus apprécié après un lancement chaotique.

Attendu comme le messie par beaucoup de fans, Battlefield 2042 a connu un lancement chaotique, tellement chaotique qu’on le croyait définitivement condamné. Electronic Arts, qui a assumé l’échec au démarrage, aurait pu l’abandonner (comme il avait fini par le faire pour Anthem). Mais Battlefield est une marque trop puissante pour lâcher les armes aussi vite. L’acharnement de la multinationale a l’air de porter ses fruits : le lancement de la saison 1 il y a quelques jours fait apparaître des signes d’embellie.

Intéressons-nous d’abord à la fréquentation de Battlefield 2042 grâce aux chiffres fournis par Steam Charts (qui concernent donc la version PC accessible depuis Steam). Au mois de mai, le FPS réunissait moins de 2 000 joueurs connectés en même temps (en moyenne). Cet indicateur titille désormais les 5 000 personnes, avec des pics qui dépassent les 10 000 utilisatrices et utilisateurs. La hausse est vertigineuse — + 156 % –, à nuancer par le fait que Battlefield 2042 partait de très loin.

Quelques éclaircies pour Battlefield 2042

Sur Steam, les évaluations laissées par la communauté continuent d’être majoritairement négatives. Néanmoins, on perçoit une légère éclaircie dans les notes attribuées par les joueuses et les joueurs. Le graphique ci-dessous montre qu’il y a plus d’évaluations positives qu’avant. Il y a même un jour — le 18 juin — où il y en a eu plus que des négatives (114 contre 101). Autrefois, les retours n’étaient pas tendres avec Battlefield 2042. Aujourd’hui, ils semblent un peu plus équilibrés, même si le chantier reste colossal.

Évaluations de Battlefield 2042 sur Steam // Source : Capture d’écran

Ce changement de perception à propos de Battlefield 2042 coïncidence avec le coup d’envoi de la saison 1 et du déploiement d’une grosse mise à jour. Parmi les nouveautés intégrées, la nouvelle carte « Rocheuses canadiennes » est très appréciée. Dans un sujet publié le 10 juin sur Reddit, Sardunos indique qu’elle possède « la taille parfaite pour 128 joueurs », rappelant que les autres environnements de Battlefield 2042 sont très mal pensés (« Les cartes étaient tout simplement trop grandes, même pour un tel volume de joueurs »). « La nouvelle carte est jolie et se joue bien », appuie Mckenzinator.

r0nm0r0n ose aller un peu plus loin : « Un mauvais jeu au lancement, puis du contenu inédit avec une carte remplie de tunnels autour d’une montagne qui fournit des combats amusants. C’est peut-être le début de quelque chose. » Ces retours encourageants devraient motiver les développeurs de Dice et les aider à mieux comprendre ce qu’attendent vraiment les joueuses et les joueurs.

À la tête du studio Dice, Rebecka Coutaz a rappelé, à l’occasion d’une interview accordée à Games Industry et publiée le 21 juin, qu’il n’a jamais été question de lâcher Battlefield 2042. Elle explique : « Ça va beaucoup mieux désormais (…). Nous venons juste de lancer la première saison, et nous avons d’excellents retours. Les joueurs adorent la nouvelle carte, c’est donc une victoire pour nous et on se sent mieux. L’équipe est là pour faire Battlefield, et elle est passionnée par Battlefield (…). Pour nous, il est impératif d’améliorer Battlefield 2042 et l’expérience que nous proposons à nos joueurs. Nous leur devons. »