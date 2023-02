Sony a profité du State of Play diffusé dans la soirée du 23 février pour dévoiler les trois jeux qui seront offerts aux abonnés PlayStation Plus en mars.

Sony a organisé le premier State of Play de l’année 2023 le jeudi 23 février. La firme nippone ne s’est pas contentée de présenter des jeux, elle a aussi dévoilé la liste des trois titres qui seront offerts aux abonnés PlayStation Plus pendant le mois de mars. Ce qui évitera à la sélection d’être la victime d’une fuite, comme c’est le cas depuis plusieurs mois.

Le PlayStation Plus en mars 2023 // Source : Sony

L’abonnement PlayStation Plus est obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. Il existe désormais trois formules différentes :

Les jeux dans le PS Plus en mars 2023

Trois jeux seront offerts en mars avec l’abonnement PS Plus (à partir du mardi 7 mars). Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Ces jeux pourront être téléchargés jusqu’au 3 avril.

Battlefield 2042

Il paraît que Battlefield 2042 va beaucoup mieux. Mais le FPS compétitif et ambitieux d’Electronic Arts aura connu un lancement très chaotique. Peut-être que son arrivée sur le PlayStation Plus permettra de relancer définitivement la machine. En tout cas, davantage de personnes pourront lui donner sa chance.

Minecraft Dungeons

Le saviez-vous ? Mojang développe des spin-offs de son jeu bac-à-sable Minecraft. Minecraft Dungeons est assez simple à résumer : il s’inspire de Diablo et permet de vivre une grande aventure, seul ou à plusieurs. L’expérience est plutôt réussie.

Code Vein

Code Vein est, de loin, le moins bon jeu vidéo des trois. Bandai Namco a voulu faire un Dark Souls avec des vampires, et le résultat est plus que mitigé. Bon courage à celles et ceux qui voudront se lancer.

