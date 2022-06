Electronic Arts a officialisé le lancement de la première saison de Battlefield 2042, plusieurs mois après un lancement qu’on jugera au mieux de chaotique. Il est sans doute trop tard.

« Prenez de la hauteur avec la saison 1 de Battlefield 2042 », peut-on lire en titre du communiqué envoyé à la presse le 7 juin. On imagine qu’Electronic Arts a dû en prendre beaucoup, pour digérer le lancement chaotique de son jeu de tir multijoueur ambitieux. Certains pourraient se dire que c’est une possible sortie du tunnel pour Battlefield 2042, habitué des mauvaises nouvelles ces derniers mois.

La saison 1, retardée en raison des nombreux soucis constatés et assumés par Electronic Arts, est un véritable événement pour le FPS (first person shooter). Il va accueillir du contenu inédit le 9 juin pour, peut-être, redonner goût aux joueuses et aux joueurs. Sont évoqués : une carte, une spécialiste Ewelina Lis, un gadget, des véhicules et des armes. Sans oublier l’indispensable Passe de combat avec un onglet payant — au cas où certains seraient encore prêts à lâcher de l’argent pour Battlefield 2042.

La saison 1 de Battlefield enfin lancée

Baptisée Heure H (ou Zero Hour), la première saison de Battlefield 2042 mise sur l’environnement inédit ‘Rocheuses canadiennes’ dont le principal atout sera une emphase sur la verticalité (d’où le « Prenez de la hauteur »). « Des affrontements sol-air et des combats d’infanterie tendus vous attendent dans les grottes et sur les crêtes de montagnes », promet Electronic arts, qui mettra à disposition deux hélicoptères de combat pour se lancer dans la bataille.

Cette première saison s’accompagne d’une immense mise à jour numérotée 1.0.0, comme pour symboliser un nouveau départ. Elle s’appuie sur « des centaines de changements, de corrections et d’améliorations. » L’entreprise évoque des évolutions sur les animations et les mouvements des soldats, une meilleure localisation des dégâts, une augmentation du nombre de véhicules disponibles dans le mode Conquête (pour faciliter les déplacements et combattre le phénomène de No Man’s Land) ou encore l’ajout de tâches pour gagner des points d’expérience.

Les efforts pour rectifier Battlefield 2042 semblent donc nombreux. Seront-ils payants ? Rien n’est moins sûr tant la communauté de fans a vite tourné le dos au jeu. Selon les statistiques fournies par SteamCharts, il n’y a eu, en moyenne, qu’un peu plus de 1 900 personnes connectées en même temps ces 30 derniers jours — contre 50 000 en novembre, au moment de la sortie. À titre de comparaison, Battlefield V, son prédécesseur, réunit aujourd’hui plus de monde (plus de 6 500 personnes en moyenne). Il en est de même pour Battlefield 1, qui date de 2016 (près de 4 300 personnes en moyenne).

Statistiques des jeux Battlefield sur Steam : le moins joué est aussi le plus récent // Source : SteamCharts

« J’adore comme ils ont tout fait pour que Zero Hour devienne un mème pour Zero Contenu », se moque un certain Meme Lord dans les commentaires publiés sur la vidéo YouTube. Jellyfrosh, pour sa part, se montre très critique : « Huit mois d’attente pour une carte, quelques armes et des hélicoptères. Et je suis censé être impressionné ? On aurait dû avoir ça en décembre dernier. » Le combat serait-il perdu d’avance ?