Ne câlinez pas ce personnage croisé dans Elden Ring

Dans Elden Ring, un personnage féminin du nom de Fia vous propose un câlin. Mais attention, c’est un piège.

Dans Elden Ring, rien n’est vraiment réconfortant — même pas un câlin supposé réchauffer un peu notre cœur entre deux batailles difficiles. Dans le RPG disponible depuis le 25 février sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox One et PC, il existe un personnage féminin qui propose de vous étreindre. Mais il ne faut surtout pas accepter cette proposition.

Dans le Bastion de la Grâce, un endroit auquel on peut vite accéder dans Elden Ring (et qui sert de QG), la prénommée Fia vous attend sagement dans sa chambre. Quand on lui parle pour la première fois, ce protagoniste étrange formule : « Grand champion, m’autorisez-vous à vous étreindre, même brièvement ? » Si cette invitation peut être en apparence tentante, elle cache en réalité une malédiction.

Pourquoi il ne faut pas câliner Fia dans Elden Ring

Après vous avoir pris dans ses bras, Fia vous relâchera et vous obtiendrez un objet unique baptisée ‘Bénédiction de Baldachin’. Un câlin gratuit et un cadeau en bonus ? A priori, c’est un bon présage, mais vous remarquerez peut-être qu’un petit carré rouge criblé d’une flèche vers le bas est soudainement apparu sous votre jauge d’endurance (en haut à gauche). Elle symbolise une perte de points de vie, évoquée par Fia quand elle vous demande de partager un peu de votre Vigueur (statistique liée à votre total de points de vie). Vous l’aurez compris : câliner Fia signifie que vous allez être un peu plus vulnérable ensuite, ce qui n’est pas une bonne nouvelle.

Câlin dans Elden Ring // Source : Capture PS5

Concrètement, on perd environ 5 % de jauge de vie. Dans notre cas personnel, on passe d’un total de 1109 à 1054 points de vie. Si cela paraît peu de prime abord, quelques points en plus peuvent parfois permettre d’encaisser ce coup supplémentaire susceptible de faire toute la différence face à certains ennemis. Bref, il ne faut surtout pas s’en priver quand on connaît la difficulté d’Elden Ring.

Avec malédiction Sans malédiction

Fort heureusement, il existe un moyen de récupérer 100 % de sa Vigueur. Il suffit d’utiliser l’objet donné par Fia — la fameuse ‘Bénédiction de Baldachin’. Quand il est consommé, il utilise un peu de mana pour améliorer temporairement l’équilibre (meilleure résistance au chancèlement quand on subit des attaques). Il permet surtout de soigner la malédiction infligée par Fia — qui fournit également une quête liée au propriétaire d’une dague. Notons enfin que vous pouvez câliner Fia à l’envi, avec toujours la même conséquence : 5 % de vie en moins récupérable grâce à la ‘Bénédiction de Baldachin’.