À l’occasion d’une compétition de speedrun (concours de vitesse), des joueurs d’Elden Ring ont partagé l’existence d’une faille qui permet de voler. La communauté est déjà en ébullition.

De part sa difficulté et sa structure qui autorise beaucoup de choses, Elden Ring anime la communauté de speedrun depuis son lancement. Le but de ces passionnés est simple : terminer le RPG le plus rapidement possible, avec plus ou moins de contraintes. Diverses catégories existent et certaines autorisent l’utilisation de failles pour gagner du temps.

Comme on le découvre dans un article publié le 31 juillet sur GamesRadar+, un nouveau bug a semble-t-il été déniché. Intitulé Legalus, il permet de voler, une action normalement interdite dans le jeu mais qui peut s’avérer déterminante pour dénicher des raccourcis et passer des portions entières. Le speedrunner Distortion2, qui organise un concours sur l’extension Shadow of the Erdtree avec 10 000 $ à la clé, l’a appelé « le Graal des skips du DLC ». Cette faille peut ainsi tout changer pour les fans d’Elden Ring.

On peut voler dans Elden Ring, mais ce n’est pas si simple

Bien sûr, comme tous les glitchs du genre, Legalus demande des manipulations précises pour être activé. Cette page, alimentée par ViRazY, explique la marche à suivre, sachant qu’il en existe plusieurs. Il explique que l’objectif est « d’interrompre l’animation d’invocation de la monture en plein milieu, à un moment précis, après que plusieurs effets soient activés, mais avant qu’on ne monte dessus. » La description est assez complexe à comprendre mais rappelle que ces manipulations requièrent du doigté. La vidéo démonstrative, partagée ci-dessous, vous montrera à quoi ça ressemble :

Par ailleurs, si voler dans Elden Ring peut donner un avantage certain sur le papier, Legalus a quelques défauts à prendre en compte. Le premier est de taille : si on reste inactif dans les airs, alors on reviendra à son point de départ. Les speedrunners ont déjà trouvé des astuces pour contourner ce souci, comme viser avec un arc ou bloquer avec le bouclier. Autre point à noter : on ne peut qu’avancer ou reculer dans une seule direction. Pour tourner, il faut encore tricher en visant avec l’arc et en effectuant des roulades avec précaution. « La première roulade vous fera toujours aller vers l’avant, et seules celles que vous ferez après changeront votre direction », indique ViRazY.

En somme, Legalus n’est ni une faille facile à exploiter, encore moins à dompter. Elle pourrait néanmoins rendre de fiers services pour terminer le DLC d’Elden Ring toujours plus rapidement. Distortion2 donne l’exemple des Bois Abyssaux, une zone particulièrement horrible de Shadow of the Erdtree — tellement horrible que même votre monture est effrayée. « Cela nous permet d’accéder directement à la dernière section des Bois Abyssaux et, potentiellement, ouvrir de nouveaux chemins au sein du DLC », estime Distortion2, qui se réjouit de telles découvertes. Sa compétition se terminera le 11 août.

