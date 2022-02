PlayStation Now : les nouveaux jeux disponibles en streaming en février 2022

Sony a levé le voile sur les jeux qui arrivent ce mois-ci dans son catalogue PlayStation Now. Il y a quatre titres au programme.

Le PlayStation Now est un service proposé par Sony qui permet de jouer à des titres PS4, PS3 et PS2 sur PS4, PS5 et PC, grâce à la magie du streaming (les téléchargements sont également possibles sur les consoles). Attention, il ne faut pas le confondre avec le PlayStation Plus, abonnement obligatoire pour jouer en ligne sur les consoles de Sony.

Chaque mois, Sony met à jour le catalogue mis à disposition des utilisatrices et des utilisateurs. Pour le mois de février, le constructeur nippon propose quatre nouveaux jeux.

Le PlayStation Now en février // Source : Sony

Le PlayStation Now est décliné en trois formules : un mois pour 9,99 €, un trimestre pour 24,99 € et un an pour 59,99 €.

Les nouveaux jeux du PlayStation Now en février 2022, disponibles à compter du 1er février.

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition

Un véritable classique du genre, remis au goût du jour grâce à des graphismes plus standards. Le gameplay a également été modernisé, grâce aux enseignements de GTA V.

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition sera disponible jusqu’au 2 mai sur le PlayStation Now.

Little Big Workshop

Une simulation de chef d’entreprise, où on débutera par un petit atelier jusqu’à concevoir une grosse usine. Bref, c’est de la gestion pure et dure.

Through the Darkest of Times

Berlin, 1933. Vous voilà à la tête d’un groupe de résistants pour renverser le régime totalitaire en place. Pour y parvenir, vous devez accomplir des tâches comme la distribution de tracts, des graffitis, des sabotages…

Death Squared

Un jeu où on doit conduire deux à quatre robots au sein de niveaux de plus en plus complexes. Bon point : on peut réfléchir à plusieurs aux différents puzzles.