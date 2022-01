Sony propose un petit récapitulatif de votre année 2021. Avez-vous beaucoup trop joué à votre PlayStation ? Découvrez-le sans plus tard.

Combien de temps ai-je joué à ma PlayStation 4 (ou, peut-être, à ma PS5 si je suis chanceux) en 2021 ? Quel est le titre qui m’a accroché le plus ? Combien d’heures ai-je perdues à enchaîner les parties à FIFA en esquivant des soirées avec de vrais gens ? Comme janvier est un mois dédié au bilan, Sony vous propose un petit récapitulatif complet de votre année 2021.

Il suffit donc de cliquer sur ce lien pour accéder à vos statistiques s’étalant du 1er janvier au 31 décembre. Ce résumé officiel vous indiquera votre total d’heures, la répartition entre les jeux PS4 et PS5, le temps passé en multijoueur, le nombre de jeux différents auxquels vous avez joués ou encore votre top 5 personnel. Par exemple, j’ai passé 25 heures sur Returnal.

Avez-vous trop joué à la PlayStation en 2021 ?

PlayStation n’est pas le seul à proposer ce genre de bilan qui résume une année de passion. Si vous êtes abonné à Spotify, vous avez sans doute déjà consulté un récapitulatif qui vous rappelle à quel point certains artistes vous ont fait vibrer en 2021 (sans oublier l’aura musicale). L’initiative de Sony permet de mieux se rendre compte de la part qu’occupe le jeu vidéo dans votre vie et, éventuellement, de comparer avec vos proches.

En revanche, cette rétrospective peut rappeler à certains combien l’année 2021 n’a pas été très reluisante en termes de nouvelles sorties. On vous laisse le soin de juger deux bilans de la rédaction pour mieux vous en rendre compte.

Le mien :

Celui d’un collègue qui préfère rester anonyme (spoiler : il adore le foot et supporte le PSG) :

Deux salles, deux ambiances, malgré un temps de jeu total plus ou moins similaire (328 heures pour moi, 309 pour lui). La différence se fait surtout sur le nombre de jeux découverts : 7 pour lui, 18 pour moi (sachant que je joue beaucoup sur Xbox en parallèle).

En plus de vos statistiques, Sony livre quelques infographies sur des jeux qui ont marqué l’année. Où on apprend que plus de 9,4 millions de livraisons ont été effectuées dans Death Stranding Director’s Cut et que Returnal totalise plus de 12 millions d’heures de jeu (mes 25 heures ne sont qu’une goutte d’eau). Carton rouge en revanche pour celles et ceux qui ont joué à Ratchet & Clank: Rift Apart, puisque seuls 34,6 % d’entre eux ont déverrouillé toutes les armes.

Enfin, n’oubliez pas de télécharger vos récompenses, à savoir… une collection d’avatars pour personnaliser votre compte.