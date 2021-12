Comme chaque année, Spotify présente à ses utilisateurs et utilisatrices la « rétrospective » de ces 12 derniers mois, en mettant notamment en avant les titres, les genre et les artistes les plus écoutés, de manière personnalité. Voici comment avoir accès au « Spotify Wrapped » 2021.

Vous pensiez que l’année 2021 était difficile ? Attention, elle n’est pas encore terminée. Spotify arrive, avec ses grands sabots, pour vous forcer à faire face à la dure la réalité de vos goûts musicaux (les vrais, pas ceux que l’on brandit en soirée).

Comme chaque année, la plateforme de streaming musical a sorti sa « Rétrospective » personnalisée pour chacun et chacune de ses utilisatrices, en fonction des musiques qu’ils et elles ont le plus écoutées pendant ces 12 derniers mois.

Et comme chaque année, des centaines de milliers d’internautes sont déjà sur le pont pour partager leurs résultats. Ce fut le cas ce 1er décembre 2021 sur Twitter, où le hashtag #SpotifyWrapped s’est hissé très rapidement en haut des tendances de sujets de discussions.

Comment accéder à ma rétrospective Spotify 2021 ?

Pour connaître votre Rétrospective 2021 sur Spotify, il faut obligatoirement que vous passiez par l’application de streaming musicale : le site desktop, qui donnait accès à ces informations l’an dernier, ne le fait plus cette année.

Ensuite, il n’y a rien de plus simple à faire que :

Ouvrir l’application Spotify ;

Cliquer sur l’encart « votre Rétrospective 2021 est prêtre »

S’ouvre alors une sorte de diaporama au format « story » (vertical) qui vous narrera votre année musicale 2021.

Si vous ne voyez pas l’encart s’afficher, c’est tout simplement que Spotify est en train de déployer son « Wrapped » à tous ses abonnés, et que cela peut prendre un peu de temps. D’ici la fin du 1er décembre, tout le monde devrait y avoir accès.

Qu’y a-t-il dans la rétrospective Spotify 2021 ?

« Cette année était tout sauf normale. Et si on entrait dans le vif du sujet ? » annonce dès le départ Spotify. Puis, la plateforme dresse une liste, relativement similaire aux années précédentes, qui mentionne :

Vos 5 titres les plus écoutés cette année 2021

Vos 5 artistes les plus écoutés

Votre podast le plus écouté

Votre « aura musicale » (par exemple, mélancolique ou douce)

