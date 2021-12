Nos 8 cadeaux préférés à moins de 10 € pour gâter tout le monde, même vos cousins au 9e degré

La liste de personnes à qui vous voulez offrir un cadeau de Noël est longue comme le bras ? Vous êtes au bon endroit. Numerama a sélectionné pour vous une dizaine de cadeaux stylés à moins de 10 euros.

Noël est là, ça y est. Personnellement, j’aime beaucoup acheter des cadeaux à mes proches : j’adore passer des heures à essayer de trouver l’objet parfait qui pourra faire plaisir, étonner ou faire rire mes amis et ma famille. Mais il y a une chose que j’aime beaucoup moins : voir l’état de mon compte en banque après.

Pour éviter cette situation peu agréable, Numerama a fouillé les tréfonds d’Internet et de marketplace en tout genre pour vous apporter les meilleurs cadeaux à des prix imbattables : tous les produits de notre sélection sont à moins de 10 euros. À ce prix-là, vous pourrez même prendre un exemplaire pour vous.

Ce n’est pas le seul guide d’achat spécial noël que Numerama a réalisé. Si vous aimez les livres de SF ou de Fantasy, vous pouvez retrouver nos conseils dans ce guide ; si vous avez un peu plus de budget mais-pas-trop-quand-même, notre guide d’achat spécial objets à moins de 20 euros devrait vous servir. Enfin, celui sur les meilleurs cadeaux de Noël à moins de 45 euros est un indispensable.

Des patchs thermocollants pour être la personne la plus stylée

Je l’avoue : j’ai une veste en jeans sur laquelle je colle tous les patchs que je peux trouver. Si vous connaissez quelqu’un qui aime bien personnaliser ses vêtements, ou qui a dessiné au blanco sur son sac à dos Eastpak au collège, foncez sur cette collection de patchs dédiée à l’espace. À quelques euros seulement l’unité, vous pourrez même en acheter plusieurs. En plus, pas besoin de savoir coudre pour pouvoir les mettre sur ses vêtements : ils sont thermocollants, ce qui signifie qu’il suffit de les positionner où vous voulez sur vos affaires et de passer un coup de fer à repasser dessus pour qu’ils collent. Rappelez-vous : vous n’offrez pas que des bouts de tissus, vous offre le style qui va avec. Eh ouais.

Des patchs espace stylés ! Incroyable ! // Source : CheshiresChest

Un puzzle en 3D de T-Rex pour les fans de dinosaures

La description du produit dit qu’il est pour les enfants, mais c’est n’importe quoi. Les enfants n’ont pas le monopole des dinosaures. C’est une passion qu’on garde à vie, et en plus ça fait de la super déco chez vous. N’hésitez donc pas à offrir ce puzzle T-Rex 3D à la personne (adulte ou enfant) qui sait apprécier les dinosaures à leur juste valeur. En plus, des pots de peinture et un pinceau sont fournis avec le puzzle, afin que vous puissiez décorer comme vous voulez votre dino. Pour ceux qui auraient une fibre artistique, c’est l’occasion de vous en donner à coeur joie.

Ce superbe puzzle en 3D de dinosaure n’attend que vous // Source : Nature et Découvertes

Pour boire des cocktails, sans menacer les tortues de mer

Je n’aime pas boire avec des pailles en carton : elles se transforment beaucoup trop vite en une bouillie peu ragoutante. Avec ces pailles en verre, vous n’aurez plus ce genre de problème ! La boutique L’Avant-Gardiste propose un set de 6 pailles en verre multicolores, très classes et pratiques pour boire Mojito et Coca. Parmi ces pailles, 3 sont toutes droites, et 3 sont courbées, pour correspondre aux préférences de chacun.

Boire un cocktail, c’est sympa. Mais le boire avec style, c’est mieux. // Source : L’Avant Gardiste

Des fraises à faire pousser soi-même pour les personnes à la main verte

Je fais partie des gens qui ne savent pas garder leurs plantes en vie très longtemps, mais je sais que certains sont — heureusement — plus doués que moi. Ce petit pot de fraises à faire pousser soi-même devrait faire plaisir aux personnes qui aiment jardiner, mais ne disposent pas d’un grand lopin de terre pour s’adonner à leur passion. Ici, point besoin de terrain, il suffit d’employer le petit pot et le terreau fourni dans le paquet pour faire pousser sa propre nourriture ! Vous voilà à deux doigts de faire de délicieuses confitures à la fraise.

Faire pousser des fraises, chez vous ? C’est possible. // Source : Prêt à jardiner

Un roman à couper le souffle pour les lecteurs et lectrices

Le plus incroyable avec Les Graciées, de Kiran Millwood Hargrave, c’est que le livre est basé sur une histoire vraie. En 1617, une tempête d’une violence inouïe frappe la petite ville de Vardø, au nord de la Norvège. Tous les hommes, partis en mer ce jour-là, meurent sur le coup. Les femmes n’ont d’autre choix que de se mettre aux activités habituellement réservées aux hommes, comme la pêche, pour survivre. Mais dans la très puritaine Norvège du 17e siècle, cela n’est pas du tout bien vu par l’Église. L’arrivée d’un nouveau commissaire à Vard ø et des accusations de sorcellerie vont à jamais changer la vie des femmes de l’île.

J’ai absolument dévoré ce livre, magnifiquement bien écrit, et il figure dans mon top des lectures de l’année, sans aucune hésitation. Jamais ennuyeux, il prend le temps de nous plonger dans le climat glacial de Vard ø, Les Graciées est une histoire qui restera longtemps avec vous. Si vous connaissez un ou une fan de lecture, offrez-leur, sans hésiter une seule seconde.

Les Graciées, de Kiran Millwood Hargrave, à mettre entre toutes les mains // Source : Robert Laffont

Un ring light, pour les tiktokeurs dans votre vie

Tout le monde aujourd’hui est sur Tiktok. Le réseau social est plus que jamais addictif, je dirais même qu’en 2021, il est devenu d’utilité publique et a permis de ne pas complètement sombrer dans la folie avec tous les confinements et couvre-feu successifs. Avec ce ring light, vous pourrez permettre à vos amis ou à votre grand-oncle tiktokeur d’avoir l’éclairage parfait pour leurs vidéos. À moins de 10 euros, ce ring light vient avec un trépied, dix modes d’éclairage et trois couleurs différentes.

Un ring light, pour illuminer vos tiktok // Source : Vicloon / Amazon

Un poster pour les férus d’astronomie

Vous souhaitez pouvoir regarder les étoiles, même lorsque vous êtes confortablement installé chez vous ? Cette « carte céleste représentant les constellations visibles en France » devrait faire votre bonheur. Vous pourrez même choisir entre plusieurs tailles, en fonction de votre budget : les plus petits sont à 6,79 €, la taille au-dessus est à 11,89 €, etc. Si vous n’êtes pas convaincus, mais que vous ou l’un de vos proches est un fan d’astronomie, n’hésitez pas à jeter un coup d’oeil à notre sélection de cadeaux spécial espace ou notre guide des meilleurs télescopes. Ce qui est sûr, c’est qu’avec ce poster, vous pourrez garder la tête dans les étoiles à tout moment (hehehe).

Un poster représentant les constellations visibles depuis la France. // Source : Juniqe

Le cadeau absurde, mais indéniablement le plus drôle de cette sélection

Je sais que j’ai piqué votre curiosité avec ce titre. Et vous n’allez pas être déçus. Okay, restez avec moi : je vous conseille chaudement d’acheter un panier de basket de tête, comme sur la photo ci-dessous. Dis comme cela, oui, c’est inutile. Nonobstant, je suis l’heureuse propriétaire de ce panier de basket de tête, et c’est certainement la chose la plus drôle qu’on m’ait offerte parce que les possibilités de jeux sont infinies. Par exemple, le blind test basket : la personne qui porte (glorieusement) le panier sur sa tête passe une chanson, les autres doivent deviner laquelle, mais réussir à faire un panier avant de donner la réponse. Bref, ce panier devrait vous permettre de passer des moments très amusants avec vos proches. Croyez-moi sur parole.

Oui, c’est un panier de basket de tête que vous voulez posséder. // Source : La Chaise Longue

Certains liens de cet article sont affiliés, ce qui n’a aucun impact sur notre ligne éditoriale : nous sélectionnons les produits en toute indépendance et selon les goûts et les tests de la rédaction. On vous explique tout ici.