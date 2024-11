Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] N’ayons pas peur de le dire, les Lego sont devenus un produit de luxe, notamment sur les sets qui reposent sur des licences connues. Heureusement, ils bénéficient de temps à autre de promotions, comme avec cette offre de La Fnac.

C’est quoi, cette offre Lego de La Fnac ?

La Fnac propose une sélection de Lego en réduction. Pour l’achat d’un Lego Adulte de la sélection, une remise de 20 % est appliquée grâce au code LEGOAUTOMNE à rentrer dans le panier.

Quel Lego acheter pour cette offre ?

1. Lego Architecture Notre-Dame de Paris à

Le Lego Notre-Dame de Paris est normalement vendu 229,99 €. Il est proposé dans l’offre au prix de 156,79 €.

Le Lego Architecture Notre-Dame de Paris possède de nombreux détails authentiques, et reproduit fidèlement les clochers, les rosaces et la flèche centrale, ainsi que les statues. Vous pourrez retirer le toit de votre création pour admirer les colonnes et les voûtes, ou encore soulever les tours pour admirer l’intérieur. La construction suit les étapes de l’évolution de Notre-Dame, de la pose de la première pierre en 1163 à l’aspect majestueux qui était le sien avant l’incendie de 2019.

Le livret contient quelques anecdotes sur l’histoire de Notre-Dame ainsi qu’un entretien avec le designer du modèle. Ce modèle à exposer de 4 383 pièces mesure plus de 33 cm de haut, 22 cm de large et 41 cm de profondeur.

Lego Notre-Dame de Paris // Source : Lego

2. Lego Ideas Le quartet de jazz

Le Lego Le quartet de jazz, habituellement vendu 99,99 €, est proposé pendant cette offre au prix de 79,99 €.

Le quartet de jazz en Lego se compose d’une pianiste, d’un contrebassiste, d’un trompettiste, d’un batteur, ainsi que de leurs instruments respectifs. Les instruments sont détaillés et la pose dynamique des musiciens font presque regretter que ce set ne soit pas animé. Avec sa taille de plus de 20 cm de haut, 43 cm de large et 16 cm de profondeur, le set se place facilement sur un bureau ou une étagère, et se laisse apprécier pour ses détails.

Le set est en effet un modèle à exposer, mais qui peut se construire en famille. Des instructions de montage séparées sont incluses pour chaque musicien et son instrument, pour que chacun puisse construire son instrument préféré. Vous pourrez bien sûr organiser le set comme bon vous semble et constituer le quartet de vos rêves.

Lego Quartet Jazz // Source : Lego

3. LEGO Ideas The Office

Le Lego The Office est vendu 119,99 € sur le site de Lego. Il est proposé sur La Fnac au prix de 95,99 €.

Ce Lego est une reproduction des locaux de Dunder Mifflin Scranton, lieu où se déroule la série culte The Office (US). Vous retrouverez les différentes parties des décors principaux de la série, dont le bureau de Michael Scott (qui peut être exposé séparément), ou encore la salle de réunion. Les personnages de la série sont tous présents, représentés par 15 minifigurines, et de nombreux accessoires rappellent certains des meilleurs épisodes.

Le set mesure plus de 7 cm de haut, 30 cm de large et 25 cm de profondeur et se compose de 1 164 pièces.

Lego The Office // Source : Lego

4. LEGO Icons Bonsaï

Le Lego Icons Bonsaï est normalement vendu 49,99 €. Il est proposé dans l’offre de La Fnac au prix de 39,99 €.

L’art minutieux du bonsaï arrive dans ce set Lego Bonsaï, pour et celles et ceux qui souhaitent avoir un arbre miniature chez eux sans avoir à s’en occuper. Le set comprend un pot, le tronc et ses ramifications, ainsi que deux types de feuilles : des feuilles vertes et des fleurs de cerisier roses, à mettre pendant la période de la fleuraison des cerisiers.

En plus du pot, le Lego bonsaï est doté d’un support très élégant qui imite l’aspect des lattes en bois. Le set mesure plus de 18 cm de haut, 21 cm de long et 20 cm de large et se compose de 878 pièces.

Le Bonsai de Lego // Source : Amazon

