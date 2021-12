Quel meilleur moment que les fêtes de fin d’année, pour que toute la famille se retrouve ensemble autour d’un jeu de société ? Voici notre sélection pour vous aider à trouver le bon.

Bien au chaud à l’intérieur, pendant que le vent et le froid règnent dehors. Du chocolat chaud et des petits gâteaux pour mettre du baume au cœur. Toute la famille assise autour de la table, et sur cette dernière : un jeu de société.

Les fêtes de fin d’année sont le moment idéal pour réunir petits et grands autour d’une activité commune. Et si vous avez envie que cette activité soit un jeu de société, nous vous avons préparé une sélection de nos titres préférés pour jouer en famille.

Elle ne peut évidemment pas être exhaustive et se concentre sur des jeux sortis cette année, alors n’hésitez pas à en consulter une précédente, à vous inspirer de nos idées de cadeaux, ou tout simplement à parcourir nos chroniques hebdomadaires. Vous y trouverez forcément votre bonheur.

Pour les tous petits

On commence notre sélection par un jeu pour les plus petits, puisque Foto Fish est accessible dès 4 ans. Dans ce dernier, il faut être le plus rapide à trouver les deux poissons désignés par les dés sur son plateau personnel, et les cadrer correctement avec son appareil photo (factice).

Autonomie, observation, coordination et concentration sont les qualités développées en y jouant. Mais surtout, comme tous les jeux de cette tranche d’âge, il permet à l’enfant d’assimiler l’aspect « société » : respecter les règles, attendre son tour, perdre sans pleurer, etc. Et grâce à sa difficulté modulable, les plus grands et les adultes ne s’y ennuient pas.

Pour résoudre des énigmes

La frénésie des escape games ne se tarit pas. Leurs équivalents en jeu de société non plus, puisqu’il en sort régulièrement, et la plupart du temps de très bons. Mais la complexité des énigmes, sans les réserver aux plus experts pour autant, les coupe de toute une population : les enfants. Opération Cookies vient corriger ce défaut.

Vous n’êtes pas un enfant ordinaire, puisque vos parents sont agents secrets. Pour prouver que vous pouvez les accompagner en mission, vous partez à la recherche de la pièce la plus secrète de la maison. Voici donc un jeu coopératif, avec une thématique et des énigmes adaptées aux enfants, et dont le matériel se déplie au fur et à mesure de la progression. Vous devrez même mettre à l’épreuve d’autres sens que la vue !

Pour chasser des trésors

Les sept mers regorgent de trésors. Et pour éviter de se les faire piller, il vaut mieux les enterrer. À bord de votre navire, vous parcourez le plateau, à la recherche d’un maximum de magots. Mais attention, un adversaire peut vous les subtiliser s’il dispose de suffisamment de canons. Avec un peu de chance, il pourrait vous voler une idole maudite…

Règles simples, parties courtes, et une juste dose de stratégie, de hasard, et de petites crasses entre joueurs, Trésors Légendaires offre même encore plus que cela. En effet, après chaque partie, on gratte une case d’une carte aux trésors, qui indique quelle enveloppe ouvrir. Cette dernière contient de nouvelles règles ou du matériel supplémentaire pour les parties suivantes. Un jeu évolutif pour toute la famille.

Pour incarner un pirate

Hissez les voiles, vous prenez part à la course autour de l’île de la Jamaïque. À chaque tour, vous choisissez deux actions. Vous déplacer, ou remplir vos cales de nourritures et de canons. Sans vivres, vous perdez du temps. Sans arme, vos adversaires peuvent vous dérober vos trésors. Et n’oubliez pas que c’est une course, avec la ligne d’arrivée en vue. Mais comme c’est un jeu de pirate, à la fin, c’est de toute façon le plus riche qui l’emporte.

Doté d’un matériel magnifique et de superbes illustrations, Jamaïca est un jeu de programmation simple et familial. Entre l’objectif d’atteindre la ligne d’arrivée pour empocher une prime, la course aux trésors (parfois maudits) cachés dans les repaires de pirates, et les combats entre bateaux, l’ambiance autour de la table est assurée. Ses parties sont tendues, rythmées, et passionnantes.

Pour construire sa ville

Maire d’une petite ville, vous commencez la partie avec le strict minimum : un maigre pécule de deux pièces, et un marché. Les rentrées d’argent successives vous permettent de développer votre cité, en construisant de nouveaux bâtiments : habitations, commerces, usines, etc. Mais dans quel but ? Rendre sa population la plus heureuse possible !

Les règles de Happy City sont d’une simplicité déconcertante, et les différentes icônes faciles à assimiler. Pour autant, il n’est pas dénué d’intérêt, et demande des prises de décisions, une stratégie légère et un peu de chance. Le cocktail idéal pour un jeu intergénérationnel : il plait autant aux enfants, qu’aux parents et aux grands-parents. Et les illustrations craquantes, d’inspiration japonaise, ne rendent les parties qu’encore plus agréables.

Pour sauver des ours

Direction le Pôle Nord. Les derniers icebergs sont en train de fondre, et les ours polaires sont menacés d’extinction. Membres d’une expédition scientifique, vous devez, tous ensemble, récolter un maximum de données à bord de vos bateaux, tout en sauvant les ursidés de la noyade. Si vous n’y arrivez pas, la défaite est collective.

Rien de tel qu’un jeu coopératif pour réunir toute la famille autour de la table. Et quel meilleur thème que la lutte contre le changement climatique et la sauvegarde d’espèces menacées pour impliquer tout le monde ? Au-delà de cet aspect moral, Rescue Polar Bears est surtout un vrai bon jeu de société. Avec en plus un atout non négligeable : l’extrême choupitude de ses figurines.

Notre coup de cœur

Vous n’avez qu’une idée en tête : bâtir une merveille si grandiose qu’elle laissera votre empreinte dans l’Histoire. Pour cela, rien de plus simple, vous piochez une carte parmi trois à chaque tour. Avec suffisamment de ressources, vous pouvez construire une des cinq étapes de votre merveille. Mais on peut aussi gagner autrement, en guerroyant ou grâce à la science. Tout est une question d’équilibre.

Après l’énorme succès (amplement mérité) de 7 Wonders, puis de 7 Wonders Duel, son adaptation pour deux joueurs, le dernier opus en date, 7 Wonders Architects, risque bien de suivre le même chemin. Il partage une thématique et certaines mécaniques avec ses aînés, tout en proposant une très grande accessibilité. Des règles très simples, des tours rapides, des parties courtes, mais tendues. Tout le monde peut y jouer, et il fonctionne tout aussi bien à deux seulement, ou jusqu’à sept joueurs. C’est notre coup de cœur des jeux familiaux de ces derniers mois, qui plait même aux joueurs plus aguerris.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Black-ish. ABC Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo