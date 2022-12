Vous venez à peine de découvrir le nom de votre collègue à gâter, que déjà, vous regrettez de vous être inscrit à ce Secret Santa. Vous n’avez absolument aucune idée de quel cadeau offrir et n’avez franchement pas le temps de jouer les pères Noël avant la fête de fin d’année organisée par votre entreprise. Pas de panique, Numerama a sorti son plus beau profil de Père Noël LinkedIn et a dressé une liste de 14 idées géniales de cadeau à offrir pour un Secret Santa sans dépenser plus de 40 euros.

Pas étonnant que vous participiez à un Secret Santa cette année. En France, cette tradition venue de pays anglo-saxons se répand de plus en plus. Le Secret Santa, traduit en français par Père Noël Secret, consiste à s’offrir des cadeaux au sein d’un groupe de manière anonyme. Un tirage au sort permet de désigner la personne que vous devez gâter. Ce petit jeu de Père Noël Secret peut se faire entre amis, dans le cadre familial, mais aussi entre collègues au bureau.

Si le concept est sympathique sur le papier, trouver un cadeau de Secret Santa s’avère bien plus compliqué et relève davantage d’un casse-tête que d’une partie de plaisir. Le cadeau parfait est celui qui est peu cher, utile et surtout qui ravira la ou le concerné. C’est pour cela que Numerama est parti en quête de plusieurs idées de cadeaux, parfois classiques, tantôt originaux ou plus orientés. On espère que vous trouverez l’inspiration parmi ces 14 propositions.

14 cadeaux sympas à offrir pour un Secret Santa réussi

Voici la liste de nos idées absolument géniales pour vous faciliter la tâche dans votre rôle de Père Noël Secret. Nous avons pris soin de ranger les différents présents par ordre de prix croissant. Le moins cher coûte 9 € et le plus onéreux atteint les 36 €.

un agenda étoile un jeu de casse-tête une paire de gants tactiles une BD de Liz Climo l’ouvrage La revanche des bibliothécaires un étui Game Boy pour Air Pods le livre La boîte à curiosités une boîte range câbles des bonsaïs à faire pousser un puzzle le livre Alien la Xénographie une petite console rétrogaming une batterie externe un stellarscope

1. Un Agenda Étoile à 9 €

À l’ère du tout numérique, beaucoup de personnes apprécient encore le contact du papier et profitent d’un agenda pour prendre des notes. Ce cadeau très simple sera du plus grand effet s’il est offert à la bonne personne.

Cet agenda 2023 mesure 26 cm de haut et 21 cm de large, soit un peu plus grand qu’un format A5, un peu moins que le classique cahier d’écolier format A4. Sa couverture en tissu bleu nuit s’orne de jolies étoiles et il est muni d’un marque-page très pratique. Chaque semaine est présentée sur une double-page avec des plages horaires comprises entre 8h et 20 h avec la place d’y mettre quelques annotations ou d’inscrire des rappels, des adresses ou autre.

À qui offrir l’agenda étoile ? À toutes les amoureuses et tous les amoureux du contact de l’encre sur le papier et des planètes. Si votre coéquipier de travail aime la papeterie et prendre des notes au stylo, c’est le cadeau idéal pour un Secret Santa réussi.

2. Un jeu de casse-tête métallique à 9 €

C’est toujours amusant de se prendre la tête sur des énigmes. Une idée originale, qui ne plaira pas forcément à tout le monde, mais qui, bien orientée, peut vraiment faire un cadeau sympa.

Les casse-tête sont tous en métal. Il s’agit en fait de pièces aux formes étranges, imbriquées les unes dans les autres et qu’il faut démêler. Il y a plusieurs combinaisons de différentes formes, correspondants à des niveaux de difficultés croissants. Le tout se trouve dans une petite boîte métallique que vous ne pourrez pas abîmer, mais facile à ranger.

Idée cadeau Secret Santa : un jeu de casse-tête métallique

À qui offrir un jeu de casse-tête ? Évitez peut-être de l’offrir aux personnalités un peu trop nerveuses. Réservez-le de préférence, pour le Secret Santa d’un ou d’une collègue un minimum patient qui adore relever les défis.

3. Une paire de gants tactiles

Cette paire de gants en laine tactile peut s’avérer très utile en cette période hivernale. Les smartphones d’aujourd’hui sont devenus indispensables dans notre quotidien et nous accompagnent été comme hiver. Si en vacances, on craint l’eau de la piscine, en pleine saison hivernale, c’est plutôt le froid glacial qui nous incite à réfléchir à deux fois avant de sortir son téléphone de la poche. Les gants classiques ne permettent aucune interaction avec l’écran du téléphone et nous obligent à les enlever pour le manipuler.

Ces gants en laine, en plus d’être chauds grâce au doublage polaire, sont également tactiles. Finies les galères de gants à enlever pour passer un coup de fil. Ils existent en différentes couleurs et le modèle mixte ira aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Idée cadeau Secret Santa : une paire de gants chauds et tactiles

À qui offrir une paire de gants tactiles ? Si vous avez pioché le nom d’une ou d’un collègue un peu frileux, ou ayant prévu de faire du vélo cet hiver, c’est l’occasion de faire un cadeau cool et utile pour ce Secret Santa. Le design simple et sobre conviendra à tout le monde.

4. Une BD de Liz Climo à 15,50 €

Des dessins tout doux et un humour fin qui réchauffera les petits cœurs en plein froid de décembre. Liz Climo, est une autrice dessinatrice qui a commencé sa carrière comme animatrice pour les Simpson. Elle se lance ensuite dans l’édition et écrit des livres pour enfant, mais publie aussi des calendriers et des cartes de vœux.

La BD s’adresse tout en douceur aux adultes comme aux plus jeunes. Avec un soupçon de poésie, un brin d’humour et beaucoup de talent, elle met en scène différents animaux pendant 365 jours. Une année complète dépeinte à travers des situations drôles avec d’attachants personnages.

Idée cadeau Secret Santa : une BD de Liz Climo

À qui offrir la BD de Liz Climo ? À quiconque aurait besoin de rire et de tendresse — beaucoup de personnes en somme.

5. L’ouvrage La revanche des Bibliothécaires à 17 €

Tom Gault est un illustrateur cartooniste. Il tente de nous raconter à travers de brillantes illustrations remplies d’humour l’histoire du Livre. De l’auteur aux lecteurs en passant par l’éditeur sans oublier les bibliothécaires, Tom Gault dessine de manière assez abstraite le portrait de tous les acteurs du monde littéraire.

Si l’idée d’offrir un ouvrage vous plaît, vous trouverez peut-être votre bonheur dans notre sélection de livres du Grand Prix de la Science-Fiction

Idée cadeau Secret Santa : une BD de Tom Gault

À qui offrir le livre La revanche des Bibliothécaires ? À tous les friands de second degré appréciant trouver un sens à des dessins absurdes ou autres schémas abscons.

6. Un étui original pour AirPods Pro à 20 €

La réplique de la Game Boy pour enrober les écouteurs d’Apple, fallait y penser. En plus d’être esthétiquement fidèle à la console de poche des années 90, le silicone flexible apporte une résistance aux chocs supplémentaire, en plus de protéger la boite des rayures. Pas besoin de l’enlever pour recharger les écouteurs, car la coque supporte la charge sans fil.

Idée cadeau Secret Santa : un étui original en forme de GameBoy pour AirPods Pro 2

À qui offrir l’étui original pour AirPods Pro ? À moins que vous ne souhaitiez également offrir des AirPods Pro ou des AirPods Pro 2 à un collègue, mieux vaut réserver ce cadeau à une personne qui en possède déjà.

7. Le livre La boîte à curiosités à 20 €

On reste dans l’univers du livre, mais cette fois dans un autre style. Le livre La boîte à curiosités reprend le concept de la chaîne YouTube éponyme et nous plonge au cœur du vivant. Organisé autour de 6 thèmes que sont : la ville, la maison, les espaces verts, le corps, sous l’eau et sur la Terre, le livre nous incite à nous interroger sur le monde qui nous entoure et nous livre ses secrets les plus insolites. Pétillant, comme son auteur Marie Treibert, le livre est agréable à lire avec de jolies illustrations colorées.

Si la thématique de la biodiversité et du vivant vous intéresse, ou que votre collègue y est sensible, vous pouvez aussi piocher dans ces 4 romans écologiques dénichés à la rentrée littéraire.

Idée cadeau Secret Santa : livre La Boîte à Curiosités

À qui offrir le livre La boîte à curiosités ? À un collaborateur curieux appréciant un minimum la lecture si vous ne voulez pas que votre cadeau finisse par prendre la poussière ou finisse aux oubliettes. Ou si vous avez aimé La 6e extinction, notre podcast avec Marie Treibert !

8. Une boîte range câble à 25 €

Honnêtement, les câbles qui traînent partout, ça parle à tout le monde. Sachez qu’il existe de jolis rangements permettant de dissimuler astucieusement les prises et câbles disgracieux à proximité de votre station de chargement. Avec cette boîte esthétique et bien pensée, ni le câble ethernet RJ-45 ni le câble HDMI de la PS5 ne traîneront par hasard près de la prise. Ce n’est pas forcément un objet qu’on pense à acheter c’est pourquoi il sera probablement le bienvenu en guise de cadeau pour un Secret Santa.

Idée cadeau Secret Santa : une boîte range câbles

À qui offrir une boîte range câble ? Si dans la liste du personnel, vous tirez la personne qui possède PC, télé, console, barre de son et tout plein d’objets connectés à recharger, ce range câble lui fera énormément plaisir. C’est aussi une bonne idée cadeau pour toutes celles eu ceux qui apprécient la déco soignée.

9. Un Bonsaï à faire pousser à 25 €

Si vous n’aimez pas trop l’idée du livre, vous devriez sérieusement réfléchir à celle des graines à faire germer. Original, vert, décoratif, abordable, ce petit présent regorge de qualités. Ce kit contient les semences de 5 espèces différentes de bonsaïs avec chacune, leur petit pot biodégradable ainsi que leur dose de terreau bio. Il est important de bien lire le petit guide fourni et de s’armer de patience. Un ciseau pour l’entretien des plantes est également fourni. Prévenez le destinataire de ces merveilles de compter une dizaine d’années avant d’obtenir un bonsaï de taille adulte.

Idée cadeau Secret Santa : un Zen Bonsai à faire pousser

À qui offrir un Bonsaï à faire pousser ? Penser à vous tous les jours, les dix prochaines année en regardant la plante pousser ? Mieux vaut l’offrir à un collègue proche, ou a minima, à un collègue à la main verte.

10. Un puzzle 1 000 pièces à 30 €

Intemporel, le puzzle s’inscrit comme un incontournable. Sans être une ou un inconditionnel de ces casse-têtes, il est toujours plaisant de voir, pièce après pièce, le dessin se reconstituer. Le plaisir d’emboîter la dernière pièce du puzzle est toujours intact même une fois devenu adulte. On n’y pense pas toujours et pourtant, c’est une activité agréable qui occupera parfaitement un après-midi froid et enneigé de janvier.

En plus d’offrir des heures de détente à un collègue, vous agissez en permettant à Médecins Sans Frontières de financer 10 sachets de supplément alimentaire destinés à des enfants mal nourris. Ce puzzle éthique jusqu’au bout est, de plus, entièrement recyclé.

Le Puzzle MSF

À qui offrir un puzzle ? Tout le monde. Il n’y a pas d’âge pour faire des puzzles.

11. Le livre Alien La Xénographie à 32 €

Cultissime, Alien est une saga de science-fiction incontournable. Du grand cinéma fantastique dont les coulisses réservent bien des surprises. C’est d’ailleurs souvent le cas avec les grands chefs-d’œuvre. Le succès d’Alien tient dans une multitude de détails et Alien La Xénographie nous plonge dans tous ses secrets.

Les lecteurs y découvrent le décryptage de Ridley, personnage principal du film, mais également l’origine de la saga. L’analyse de la franchise est très complète et fait même intervenir un astrophysicien qui livre son avis et apporte une touche scientifique à l’ouvrage.

Idée cadeau Secret Santa : livre Alien La Xénographie

À qui offrir Alien La Xénographie ? Si vous avez dans votre entourage un ou une fan de science-fiction ou de la série de films Alien, c’est un très beau cadeau.

12. Une console rétrogaming à 33 €

Une bonne vieille console rétro, c’est toujours sympa. Certes, ne vous attendez pas aux graphismes de la Xbox ni aux sensations de la PS5. Cependant, le retrogaming a carrément sa place dans l’univers du jeu vidéo et il n’est pas rare de voir la gen Z s’extasier devant les trésors de l’antiquité vidéoludique dont la Game Boy Color fait partie. Les adultes matures y trouveront le plaisir et la nostalgie des heures passées sur ces machines.

Avec cette réplique de la Game Boy Color, plus besoins de choisir entre la Xbox la Switch ou la PS5 pour s’éclater à des jeux vidéos. En tout, 400 titres de l’époque sont disponibles sur la console. Une manette ainsi que des câbles pour pouvoir brancher la console à une télé sont inclus et permettent de jouer à deux. Seul petit bémol, il faut comprendre l’anglais pour naviguer plus aisément dans les menus. Ceci-dit, la prise en main est assez simple et les paramètres peu nombreux.

Idée cadeau Secret Santa : une console rétro gaming

À qui offrir une console de retrogaming ? À un collègue trentenaire ou à une amie qui adore les consoles ou se passionne pour le retrogaming.

13. Une batterie externe à 33 €

Pour un cadeau 100 % utilitaire, ne cherchez pas plus loin. On a tous, à un moment, eu besoin d’une batterie externe. Elle servira forcément d’autant plus qu’on vous en a sélectionné une de bonne qualité.

Anker est la marque référente dans le domaine des chargeurs et batteries en tout genre. Ce modèle permettra de recharger un peu plus de 2 fois un iPhone, un Samsung Galaxy ou tout autre téléphone portable moderne en charge rapide. Sa technologie adapte la puissance de charge à de plus petits appareils et il est ainsi possible de recharger ses écouteurs avec sans les endommager.

À ce prix, pas de charge par induction, mais uniquement du filaire. Un câble Micro USB est fourni pour recharger la batterie. Avec un budget plus important, vous pouvez offrir une powerbank plus puissante, compatible Mag Safe ou qui assure une charge sans fil. Ne succombez pas à la tentation d’une batterie externe moins chère entrée de gamme. Au mieux, elle ne fonctionnera pas très longtemps, au pire, elle se révélera dangereuse.

Idée cadeau Secret Santa : une batterie externe

À qui offrir une batterie externe ? À quiconque possédant un smartphone ou n’importe quel autre appareil numérique nécessitant d’être rechargé. En résumé, à peu près tout le monde.

14. Un Stellarscope à 36 €

Un quoi ? Un Stellarscope. Il ne s’agit pas d’un vrai télescope, ni d’une machine scientifiquement très poussée, mais simplement d’un outil ludique proposant une cartographie des étoiles. Même sans savoir ce qu’est une constellation, ce stellarscope permet de découvrir le ciel différemment et d’en apprendre davantage sur les phénomènes stellaires. Après quelques réglages assez simples, il suffit d’admirer les étoiles pour commencer à connaître leur position et repérer les constellations.

Idée cadeau Secret Santa : un stellarscope

À qui offrir un stellarscope ? À un passionné d’astronomie ou une amoureuse de sciences, c’est mieux. Mais, une camarade de travail un peu curieuse conviendra parfaitement.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.