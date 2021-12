Marie Turcan - 07 décembre 2021 Pop culture

Le meilleur jeu vidéo pour deux de 2021, une super BD, un jeu de société pour toute la famille, un puzzle « pas moche » : notre sélection de ces cadeaux à moins de 45 euros devrait vous aider à réussir à trouver des idées pour vos proches à Noël, sans trop de stress. Sauf si vous choisissez Jumanji. Là, on ne peut rien garantir.

Les fêtes de fin d’année approchent et vous réalisez qu’après avoir passé des mois dans un tunnel de travail-déménagements-afterworks-sorties-raclettes, vous n’avez toujours pas commencé à réfléchir à des cadeaux de Noël à offrir à vos proches ? Heureusement, Numerama est là pour vous guider — et ainsi continuer de procrastiner sur nos propres achats en se donnant bonne conscience en ayant l’impression d’aider les autres.

Au niveau budget, la rédaction a ratissé large : on a choisi ici de se focaliser sur le montant « entre-deux ». On est au-delà du prix d’un Secret Santa (enfin, on espère sincèrement pour votre portefeuille), mais on n’explose pas non plus les compteurs, afin de pouvoir espérer pouvoir encore payer son chauffage d’ici la fin du mois.

La plongée exaltante dans Le Grand Vide de Léa Murawiec

Dans Le Grand Vide (Editions 2024), le nom des femmes et des hommes est devenu leur bien le plus précieux. Plus ils sont connus, plus ils gagnent en « présence », ce qui leur permet de rester en vie le plus longtemps possible. La bande dessinée de Léa Murawiec est avant tout une claque visuelle, tout en mouvement et jeu de perspectives. L’utilisation du bleu et du rouge vient appuyer la plongée dystopique tout en nous submergeant d’informations, à la limite de l’épileptique.

Pour les écolos patients : les puzzles français sans plastique

Créés par une Française qui trouvait les puzzles traditionnels « vraiment moches », les puzzles de Piece & Love sont à la fois originaux et drôles. La majorité d’entre eux fait plus de 1 000 pièces, comme ce Tohu Bohu qui, en plus d’afficher un magnifique dégradé, est orné d’indications parfaitement inutiles (« en bas à gauche » sera ainsi au milieu en haut, car qui n’a pas envie de voire le monde brûler ?).

Pour celles et ceux qui ne manquent pas d’air (ou plutôt si mdr) : cette mini pompe électrique puissante

Ok, ce n’est pas le cadeau le plus romantique par excellence, mais il ravira beaucoup de cyclistes : cette pompe à air Xiaomi MI Pump est petite (12 cm), pratique, puissante, pas trop lourde (500g) et sera vraiment utile pour regonfler rapidement des pneus (ou, comme l’indique sa page produit, « 41 ballons de foot en une seule charge »). Au cas où vous auriez ça sous la main.

Le jeu de société idéal pour toute la famille : 7 Wonders : Architects

7 Wonders est un incontournable des jeux de plateau, et ce n’est pas pour rien : il s’agit de l’un des jeux de stratégie les plus connus, abordables et passionnants qui existent, et auquel on prend toujours plaisir à rejouer. L’avantage de ce nouveau 7 Wonders : Architects (que nous avons sélectionné dans notre guide des meilleurs jeux de société pour la famille), c’est qu’il est très accessible : on peut le prendre en main dès 8 ans. Les parties ont aussi le mérite d’être un peu plus courtes (mais pas moins intenses). On peut jouer de 2 à 7 personnes.

Pour celles et ceux qui sont dans la lune (hihi)

Cette réplique de la Lune (version 15 cm) se posera élégamment sur une table de chevet, sur un bar, ou, plus rigolo, tout en haut d’une étagère dans un coin de votre salon pour faire croire qu’il s’agit vraiment de notre satellite naturel (bon, il faut être un peu crédule, mais mettez-y du vôtre, c’est Noël). Cette lampe est sans fil : vous la chargez deux à trois heures, et elle tient ensuite entre 6 et 10 heures. Si vous n’êtes pas fan de la couleur jaune, vous pouvez régler la lumière pour un ton plus réaliste, qui tire vers le blanc.

Le cadeau intéressé : le meilleur jeu vidéo collaboratif de l’année

Les jeux vidéo collaboratifs ne sont pas tout le temps très fun. Mais ça, c’était avant. It Takes Two a complètement bouleversé la rédaction de Numerama, au point où nous avons écrit deux articles à sa gloire. Le jeu d’Electronic Arts donne envie de flâner, se perdre, discuter, explorer… C’est une fantastique ode à la douceur, et c’est un peu tout ce dont on a besoin, au beau milieu de cet e̶n̶f̶e̶r̶ ̶m̶é̶d̶i̶a̶t̶i̶c̶o̶-̶p̶o̶l̶i̶t̶i̶q̶u̶e̶ ̶s̶u̶r̶ ̶t̶o̶i̶l̶e̶ ̶d̶e̶ ̶f̶o̶n̶d̶ ̶d̶e̶ ̶d̶é̶r̶è̶g̶l̶e̶m̶e̶n̶t̶ ̶c̶l̶i̶m̶a̶t̶i̶q̶u̶e̶ ̶i̶n̶a̶r̶r̶ê̶t̶a̶b̶l̶e̶ hiver légèrement angoissant.

Un appareil photo reflex en kit à construire soi-même

Avant d’énerver les puristes, disons-le tout de suite : ce reflex argentique est plus une très bonne idée de cadeau pour offrir l’expérience de construire son propre appareil photo que pour la qualité finale de ses photos (même si, d’après ceux qui l’ont testé, le résultat semble finalement assez envoûtant). Toutes les instructions sont données pour construire de A à Z son propre appareil reflex argentique 35 mm, et de ce fait, comprendre comment la photo argentique fonctionne. Hyper pratique pour avoir un autre sujet de conversation à Noël que l’élection présidentielle.

Pour les plus appliqués : le Bonsaï en Lego (à fleurs ou à feuilles)

Il y a désormais tellement de types de Lego que n’importe qui peut trouver son bonheur dans ce jeu de construction pour petits et grands (bon ici, plutôt pour les grands). La rédaction de Numerama apprécie tout particulièrement ce Bonsai, haut de 18 cm, qui n’est pas aussi simple qu’il en a l’air : comptez 878 pièces à assembler pour avoir, à la fin, une œuvre jolie qui fera une déco très originale. La personne qui le monte a même le choix entre lui mettre des feuilles ou des fleurs — ou bien peut les changer avec le temps. On n’ira pas jusqu’à dire qu’il « apporte un symbole d’harmonie à votre maison » comme l’affirme la pub, mais c’est une idée cadeau originale qui pourra plaire à un grand nombre de personnes. Et si vous préférez les bouquets, Lego a aussi une version « fleurs de campagnes » au même prix.

Dans la jungle tu attendras, un 5 ou un 8 te délivrera

Vous avez grandi avec le film culte de 1995 ? Non ? Et bien refermez cet article et ne nous le dites pas en commentaire, ça pourrait nous vexer. Pour les autres, il faut bien admettre que voir le plateau Jumanji donne toujours un léger frisson dans le cou. Alors, pour être tout à fait transparents, il semblerait que cette version ne fasse apparaître ni mousson ni animaux de la jungle, mais qui sait, peut-être que vous tomberez sur un exemplaire unique ? Et surtout, retenez cet enseignement : un coup annule parfois le précédent.

