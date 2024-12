Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Noël approche à grands pas, et il ne reste plus beaucoup de temps avant de cocher tous les cadeaux présents sur vos listes. Nature&Découvertes possède un joli catalogue de produits en promotions à -20 %, liés à l’infiniment grand, ou l’infiniment petit, livrables dans les temps. De quoi régaler les fans de sciences.

Quels produits acheter chez Nature&Découvertes ?

Le planétarium Star Theatre à 119,20 € au lieu de 149 €

planétarium Star Theatre // Source : Nature&Découvertes

Le planétarium Star Theatre est proposé au prix de 119,20 €, au lieu de 149 € habituellement. Ce modèle de planétarium portatif est doté d’un mouvement de rotation qui reproduit l’aspect de la voûte céleste durant l’année. Il projette au plafond une image haute définition fidèle du ciel étoilé, et vous permet d’apprendre à reconnaître les constellations. Plusieurs disques accompagnent ce planétarium, afin de choisir les constellations à observer. Le planétarium fonctionne avec un adaptateur secteur fourni.

Le globe terrestre lumineux en lévitation à 92 €

Globe terrestre lumineux en lévitation // Source : Nature&Découvertes

Le globe terrestre lumineux en lévitation est proposé au prix de 92 € au lieu de 115 € en temps normal. La mise en suspension de ce globe se fonde sur le principe de la lévitation électromagnétique. Par un champ électromagnétique généré par le courant électrique au niveau du socle, le globe flotte à 1,5 cm de hauteur environ. En dehors de cette coquetterie, le globe représente la Terre et sa géographie, avec le nom des pays, mers, océans et capitales. Il peut aussi servir de veilleuse pour les enfants. Un interrupteur tactile invisible permet de l’allumer et de l’éteindre.

Le télescope 114/900 EQ4 Mizar à 239,20 €

Télescope 114900 EQ4 Mizar // Source : Nature&Découvertes

Le télescope 114/900 EQ4 Mizar est en ce moment proposé au prix de 239,20 € au lieu de 299 €. Ce modèle de télescope permet de voir clairement la Lune, les planètes, mais aussi les nébuleuses et autres objets célestes du ciel profond. Vous pourrez même observer le soleil, grâce à un filtre solaire pour des observations en toute sécurité. Son diamètre garantit une luminosité suffisante pour observer correctement le ciel avec de nombreux détails. Deux oculaires sont fournis, de 25 mm (36X) et 10 mm (90X), ainsi qu’un trépied stable et ajustable.

Le microscope électrique XSP-75 à 119,96 €

microscope électrique XSP-75 // Source : Nature&Découvertes

Le microscope électrique XSP-75 est en ce moment au prix de 119,96 € au lieu de 149,95 € habituellement. Ce microscope permet d’observer l’invisible simplement. Collectez des échantillons de végétaux, de minéraux ou même des petits insectes pour les observer à travers l’oculaire numérique. Vous disposez de trois paliers de grossissement : X40, X100 et X400, ainsi que d’un éclairage LED qui garantit une image claire et détaillée. Pour les plus jeunes, le mécanisme à volant mobile facilite la mise au point de l’image.

