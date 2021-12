Que vous ayez un budget serré ou un petit cadeau à trouver pour le Secret Santa de votre entreprise, pas d'inquiétude. Il est tout à fait possible de trouver de jolis cadeaux sous la barre symbolique des 20 euros.

Noël arrive, mais votre budget est serré, ou votre entourage très vaste ? Pas de problème, il existe de nombreux cadeaux amusants, utiles ou sympathiques à petit prix. Ce guide de Noël ne contient que des produits vendus à moins de 20 euros. Vous y trouverez de quoi faire plaisir à des profils variés, des fans de Star Wars aux férus de cyclisme, en passant par les passionnés de déco et de rangement.

Pour les scientifiques : Et si ? De Randall Munroe (XKCD)

Si certains de vos proches sont passionnés de sciences, mais que vous n’avez pas le budget pour leur offrir un bec Bunsen flambant neuf, il est temps de changer d’approche.

Peut-être que l’extraordinaire BD Et si… ? : Toutes les réponses les plus scientifiques aux questions que vous ne vous êtes jamais posées est davantage dans vos moyens. Écrite et dessinée par Randall Munroe, l’auteur derrière le blog XKCD, cette bande dessinée répond de manière très sérieuse à des interrogations parfaitement absurdes du genre « Que m’arriverait-il si je prenais un bain dans un bassin de combustibles nucléaires irradiés ? » ou « Est-il possible de créer l’équivalent d’un jetpack en utilisant des mitrailleuses qui tirent vers le bas ? »

Les réponses sont d’un sérieux presque déconcertant et entremêlent souvent plusieurs disciplines scientifiques avec une pédagogie rare. En plus de ça, vous aurez le droit à de petits dessins de bonhomme-bâtons humoristiques dans le plus pur style de XKCD.

Pas encore convaincu ? Quel autre livre peut, pour 19,90 €, vous expliquer ce qui se passerait si toute l’eau d’une pluie torrentielle tombait en une seule goute géante ?

Pour les cyclistes : le multi-outil vélo

Si vous connaissez quelqu’un qui vient de s’acheter un vélo mécanique ou électrique, vous lui ferez sans doute plaisir en lui offrant un multi-outil spécialement taillé pour son biclou.

Le Multitool 900, par exemple, se glisse facilement dans une sacoche de vélo et permet aussi bien de resserrer une béquille que de régler la hauteur de la scelle ou celle du guidon. Bref, c’est un compagnon idéal pour tous celles et ceux qui veulent se mettre au vélo sérieusement. À 16,90 €, c’est un achat de choix.

Pour les nerd de déco intérieure : un poster Star Wars

Sobre et élégant, ce poster inspiré de l’univers de Star Wars vous propose de « visiter Tatooine », le monde d’origine de la famille Skywalker. Si vous n’avez pas les moyens de sauter dans un vaisseau spatial tout de suite, vous pourrez au moins apprécier le graphisme minimaliste de l’affiche, tout en aplats de couleurs et en ombres.

Pour moins de 20 euros, vous pouvez acheter le poster en format « petit » (40x55cm) ou en format « moyen » (60×80 cm). Le premier vous coûtera 11,49 € et le deuxième 18,42 €.

Pour les fans de Star Wars : un mug bébé Yoda

Si vous vous êtes engagés dans le Secret Santa du bureau et êtes tombés sur une personne dont vous ne savez rien, à part qu’elle aime Star Wars, le mug Bébé Yoda vous tend les bras (métaphoriquement).

Construit en céramique, ce mug très mignon — mais un peu encombrant — pourra contenir en tout 35 cl de boisson. Pour moins de 15 euros, vous pourrez ainsi observer votre collègue boire son thé, pendant que les yeux globuleux de bébé Yoda vous fixeront de manière persistante à travers l’open space.

PS : Oui, on sait, « Bébé Yoda » s’appelle en réalité Grogu. Mais les fêtes de fin d’année sont-elles vraiment le moment de débattre de ce genre de choses ?

Pour les accros à la technologie : un chargeur sans-fil

Si vous voulez faire un cadeau technologique, pratique et pas cher, pourquoi ne pas acheter un chargeur sans-fil ? Ces petits accessoires discrets simplifient la vie en permettant de se débarrasser des câbles qui trainent sur une table de nuit, par exemple.

Anker propose un modèle de chargeur sans fil à 18 euros sur Amazon. Ce dernier sera compatible avec tous les smartphones embarquant la norme de recharge Qi. Avant d’acheter, il suffit donc de contrôler la compatibilité du modèle de téléphone possédé par la personne à qui vous envisagez de faire ce cadeau.

Pour les amateurs de BD : Le Département des théories fumeuses de Tom Gauld

Si vous voulez faire un cadeau à quelqu’un qui aime la bande dessinée, l’humour quelque peu caustique et la science, Le département des théories fumeuses de Tom Gauld est un choix très sûr.

Sorti en français le 18 septembre 2020, ce nouveau volume des mini strips de Tom Gauld s’amuse des faits scientifiques à travers l’histoire et porte un regard amoureusement décalé sur des sujets souvent complexes. 160 belles pages à 15 euros, c’est une affaire.

Pour les amoureux de Pluton : une peluche Pluton

Quel meilleure manière de rendre hommage à notre ancienne neuvième planète qu’en la transformant en peluche toute douce ? Si vous connaissez une ou un astronome amateur fasciné par Pluton, alors cette petite peluche toute ronde sera sans doute un cadeau de choix.

La peluche est faite en 100 % polyester et arbore même le « cœur » de Pluton découvert par la sonde New Horizon en 2015. Elle est vendue 17,95 €.

Pour les lectrices et lecteurs engagés : Le Pouvoir de Naomi Alderman

Et si les hommes devenaient le « sexe faible », littéralement. Dans son ouvrage de fiction Le Pouvoir, Naomi Alderman raconte un monde où plusieurs femmes à travers le monde se retrouvent, un beau matin, avec la capacité d’infliger une douleur fulgurante du bout des doigts.

Le roman de Naomi Alderman raconte comment la force symbolique et la domination corrompent les relations et les individus. Traduit en français 2019, le livre a reçu le Baileys Women’s Prize, un prestigieux prix anglais réservé aux autrices, en 2017. À offrir les yeux fermés à celles et ceux fascinés par la fiction et les problématiques de genre.

Pour les plus rangés : un range-câble

Si certains de vos proches n’apprécient rien tant que de voir leur intérieur bien ordonné, ce range-câble pourrait les séduire. Amazon en vend un à 18,50 €, qui ravira tous ceux que la vue de câbles en fouillis fait souffrir.

Le principe est tout simple : une boite en plastique dans lequel il est possible de glisser une multiprise. Ensuite, vous pouvez brancher tous les chargeurs que vous souhaitez et faire sortir les câbles par les encoches prévues à cet effet.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo