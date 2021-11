Tom Holland devrait endosser à nouveau le costume de Spider-Man, au moins dans un quatrième film, d'après la productrice Amy Pascal.

« Ce n’est pas le dernier film que nous faisons avec Marvel — [ce n’est pas] le dernier film Spider-Man. » Voilà ce qu’affirme Amy Pascal lors d’une interview pour le magazine Fandango, le 29 novembre 2021. Elle est à la tête du partenariat entre Sony et Marvel sur les films Spider-Man. Au sein du MCU (Marvel Cinematic Universe), elle a coproduit les trois derniers films de la franchise : Homecoming, Far From Home, No Way Home. On peut donc en déduire qu’elle est bien informée sur la question.

Officiellement, l’avenir de la franchise Spider-Man sous l’égide du MCU était incertain. L’arrangement entre Marvel et Sony allait-il s’arrêter après le troisième film ? Serait-ce la dernière apparition de Tom Holland dans le costume de l’homme-araignée ? Alors que Spider-Man : No Way Home est très attendu, pour décembre 2021, cette interview montre que ce n’est pas du tout terminé.

« Marvel et Sony vont poursuivre ensemble comme partenaires »

« Nous nous préparons à faire le prochain film Spider-Man avec Tom Holland et Marvel (…) Nous pensons que ce sont trois films, et maintenant nous allons passer aux trois suivants. Ce n’est pas le dernier de nos films MCU », affirme Amy Pascal en parlant de Far From Home.

Le propos de la productrice dans cette interview sont assez clairs : les trois premiers films Spider-Man dans le MCU sont envisagés comme une trilogie qui, d’ailleurs, tournait autour de la même thématique (chaque titre contient le terme « home », faisant référence au foyer). Une nouvelle trilogie serait donc en préparation.

Amy Pascal renchérit, au sujet du partenariat et des droits du personnage : « Marvel et Sony vont poursuivre ensemble comme partenaires. »

Si cela se confirmait avec Tom Holland au casting, il serait le premier acteur à incarner l’homme-araignée dans quatre films.

Et si Miles Morales arrivait dans la prochaine trilogie Spider-Man ?

Évidemment, on ne sait rien de plus sur cette potentielle trilogie qui est, a minima, en préparation. Le plus probable est que l’un de ces prochains films voit l’introduction du personnage de Miles Morales. Dans les comics, celui-ci incarne également Spider-Man, mais avec une histoire assez différente. Les joueurs et les joueuses Playstation ont récemment pu voir le personnage en action dans un jeu dédié, où l’on voit Peter Parker agir en mentor avec Miles Morales.

Et si le Spider-Man de Tom Holland était amené à rencontrer Miles Morales ? Peut-être que cette rencontre sera la pierre angulaire de cette nouvelle trilogie, ce qui expliquerait que Amy Pascal suggère son retour au moins pour le prochain long-métrage ; Miles Morales pouvant, après, prendre la suite. Mais à l’heure actuelle, nous ne pouvons que spéculer. Seule chose sûre dorénavant : Marvel et Sony n’abandonnent pas Spider-Man ni Tom Holland.

