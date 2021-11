Cette scène de la deuxième bande-annonce de Spider-Man No Way Home est-elle un simple clin d'œil ou signe-t-elle discrètement la présence d'Andrew Garfield ?

Marvel continue de faire languir des fans quant à la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans Spider-Man No Way Home. Mais la deuxième bande-annonce du film, révélée ce 17 novembre 2021, ne montre toujours aucun autre Spidey que celui de Tom Holland. Seuls les grands méchants des précédents films y sont très présents.

Une scène spécifique de ce trailer est cependant moins anodine qu’elle ne le paraît.

Une scène qui met Gwen Stacy en parallèle avec MJ

Cette scène advient vers la fin du trailer. Le personnage de Mary Jane, interprétée ici par Zendaya, tombe du pont. La main de Spider-Man émerge alors de l’ombre pour attraper celle de MJ et, vraisemblablement, la rattraper avant qu’elle ne meure. La bande-annonce suggère que Spider-Man, à cet instant, sauve MJ.

Il s’agit là d’une scène miroir de The Amazing Spider-Man 2, où le Spidey d’Andrew Garfield n’a, quant à lui, pas réussi à sauver le personnage de Gwen Stacy lors d’une séquence assez similaire.

Si cette comparaison en miroir est assez certaine, elle ouvre aussi la voie à une théorie un peu plus farfelue… qui ne manque pourtant pas de crédibilité. Pour les fans, qui se sont empressés d’en parler sur Twitter, le fait que l’on ne voit pas entièrement Spider-Man lors de cette séquence est un indice. Un indice que ce n’est pas le Spider-Man de Tom Holland, mais bien celui d’Andrew Garfield. Celui-ci n’a pas eu la chance de sauver Gwen Stacy dans son univers, mais il aurait cette fois l’occasion de sauver MJ.

L’idée n’est pas si folle. Le teasing autour de la présence des deux autres Spider-Man portés à l’écran par Sony est très actif et les acteurs ont bien du mal à cacher leur présence dans ce film. Car rappelons que No Way Home a pour principe d’ouvrir le multivers — et plus précisément le spiderverse — pour aller y récupérer des personnages issus de tous les films. On y trouve le Dr Octopus d’Alfred Molina, par exemple.

