Dans Spider-Man No Way Home, le Peter Parker de Tom Holland devra affronter le Bouffon Vert de William Dafoe.

Dans le prochain film Spider-Man, le personnage incarné par Tom Holland devra affronter un certain nombre d’anciens « méchants » cultes. Pour une raison encore inconnue (mais Doctor Strange sera impliqué), le multivers Marvel va ouvrir ses portes entre les différents univers parallèles. Résultat, les mondes vont s’entrechoquer et notre Spider-Man actuel fera face à des personnages des anciens Spider-Man — ceux qui étaient interprétés par Tobey Maguire et Andrew Garfield.

Willem Dafoe toujours silencieux, mais une image

Pour l’heure, la bande-annonce et les images de Spider-Man No Way Home ont surtout insisté sur le Docteur Octopus. Le retour de ce grand méchant aux bras mécaniques signe aussi le retour de son acteur culte, Aflred Molina. On sait aussi qu’Electro reviendra, là encore avec sa tête d’affiche.

Mais le Bouffon vert restait bien caché. Ce nouveau poster du film, diffusé début novembre 2021, permet enfin d’apercevoir le personnage dans son entièreté et de confirmer son importance dans No Way Home.

C’est la première fois que le Bouffon vert apparaît dans son entièreté dans la communication officielle du film. Jusqu’à maintenant, le super-vilain était teasé à travers son arme iconique : sa « grenade » verte, qui se montrait dans la bande-annonce ainsi que sur diverses affiches.

L’esthétique est similaire à celle du tout premier Spider-Man, où Norman Osborne était interprété par Willem Dafoe. On ne sait toujours pas, toutefois, si l’acteur Willem Dafoe sera de la partie. En interview, il se contente de refuser tout commentaire et de préciser qu’il « faut parler d’un film seulement au moment où il sort ».

The Multiverse unleashed. #SpiderManNoWayHome is exclusively in movie theaters December 17 ! @SpiderManMovie pic.twitter.com/Ek63y9i2dN — Marvel Entertainment (@Marvel) November 8, 2021

Ce n’est pas le seul secret sur lequel Marvel reste silencieux. Voilà maintenant des mois que les rumeurs circulent sur un retour de Tobey Macguire et Andrew Garfield en Spider-Man. En définitive, il s’agit du film Marvel sur lequel les secrets sont le mieux gardés puisque nous ne sommes qu’à deux mois de la sortie en salles.

Pour rappel, la durée du film est de 2h39, soit le deuxième plus long Marvel depuis Avengers Endgame. Cela laisse le temps pour introduire de nombreux personnages du multivers.

