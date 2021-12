Les abonnés au PlayStation Plus pourront récupérer, dès le 7 décembre 2021, trois jeux vidéo « gratuitement » : Godfall Challenger Edition, Mortal Shell et LEGO DC Super-Vilains.

Chaque mois, les abonnés au PlayStation Plus bénéficient d’un petit bonus non négligeable : la possibilité de télécharger plusieurs jeux PS5, PS4 et PlayStation VR afin de gonfler leur collection. Sony s’est-il montré généreux en décembre, puisque c’est Noël ?

Du 7 décembre 2021 au 3 janvier 2022, vous pourrez récupérer seulement trois nouveaux jeux « gratuits » dans le PS Plus, mais pas des moindres : il y a notamment une édition « challenger » du jeu Godfall, qui contient la version originale, plus une extension spéciale.

L’abonnement PlayStation Plus est devenu obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5 (mais encore faut-il en trouver une). La souscription se décline en trois tarifs possibles :

Les jeux dans le PS Plus en décembre 2021

Trois jeux sont disponibles en décembre 2021 avec l’abonnement PS Plus. Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Bonne nouvelle pour les propriétaires d’un casque PlayStation VR, ils pourront récupérer aussi : The Persistence, The Walking Dead : Saints & Sinners – Standard Edition et Until You Fall.

Godfall Challenger Edition (PS5 & PS4)

Godfall est un jeu qui entre dans la catégorie des « looter-slasher » : on tape des ennemis et on récupère leur butin, ou des améliorations, pour devenir encore plus fort, et taper encore plus d’ennemis. Le système de combat, grisant, avait beaucoup plu à Numerama. En revanche, la narration pourrait être améliorée. Pour l’anecdote, il s’agit du tout premier jeu annoncé sur PS5.

Mortal Shell (PS4)

Mortal Shell se définit comme un fils spirituel de la saga Dark Souls. Comprendre par là qu’il s’agit d’un RPG orienté action pas facile. Sans atteindre l’excellence des jeux développés par FromSoftware, Mortal Shell est une proposition intéressante avec des idées originales.

LEGO DC Super-Vilains (PS4)

Le saviez-vous ? Il existe une myriade d’adaptations de licences cultes en briques Lego virtuels. LEGO DC Super-Vilains est l’une d’entre elles et, comme son nom l’indique, nous permet d’incarner plusieurs méchants de l’univers DC Comics. Batman et Superman n’ont qu’à bien se tenir.

