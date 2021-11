Un youtubeur a pioché dans de vieux cartoons pour refaire la bande-annonce de Spider-Man No Way Home.

Le mystère entourant Spider-Man No Way Home agite les fans de l’univers Marvel depuis l’été 2021. La dernière bande-annonce, diffusée le 17 novembre, n’a fait que raviver les théories sur ce film : Andrew Garfield et Tobey Maguire seront-ils de la partie ? D’étranges scènes sont perçues comme des indices que la réponse est oui.

Il faut bien l’admettre, cette quête aux indices est assez plaisante. Mais un youtubeur a réussi à rendre cette bande-annonce encore plus amusante : la voici en version « cartoon ».

Les dessins animés Spider-Man des années 1990

Le youtubeur 100Bombs Studios a pioché dans les dessins animés Spider-Man des années 1990 pour y retrouver des scènes similaires à celles de la bande-annonce. En les associant dans le bon ordre, il a pu recréer un équivalent animé. Il a utilisé des images et sons provenant de : Spider-Man : The Animated Series ; The Spectacular Spider-Man ; Ultimate Spider-Man ; The Incredible Hulk : Animated Series.

Voilà qui procurera, qui plus est, des souvenirs à celles et ceux qui ont grandi avec ces dessins animés !

La logique du multivers

Cette bande-annonce réimaginée avec des images d’anciennes séries animées est étrangement cohérente avec la phase 4 de Marvel. Celle-ci sera vraisemblablement définie par le principe du multivers, nous faisant entrer à grandes enjambées dans les différents univers parallèles de Marvel.

Le principe a déjà été en partie introduit dans la série Loki. Mais c’est bel et bien Spider-Man Far From Home qui démarrera le multivers Marvel sur grand écran. Le film accueillera ainsi des « méchants » de précédents films Spider-Man : le Dr Octopus, par exemple, ou encore le Bouffon Vert et Electro. Mais le mystère perdure : Tobey Maguire et Andrew Garfield seront-ils de la partie ? De nombreux indices suggèrent que la réponse est oui, mais les acteurs refusent de confirmer.

Il est amusant de voir que les fans s’approprient entièrement cette entrée dans le multivers, en proposant une vidéo créative comme ce trailer cartoon. Ce n’est que le début : après le prochain Spider-Man, il y aura Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

