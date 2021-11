Le studio de développement Dice prévient les joueurs et les joueuses : il n'y aura pas de tchat vocal sur Battlefield 2042 au lancement. La fonctionnalité arrivera plus tard, à une date incertaine.

C’est un petit désagrément avec lequel les joueurs et les joueuses devront composer lors de la sortie de Battlefield 2042 : il n’y aura pas de tchat vocal au début. L’absence de cette option a été confirmée à Polygon par Dice, le studio suédois en charge du développement du jeu sous l’égide d’Electronic Arts. L’option arrivera plus tard, à une date qui n’a pas encore été renseignée.

Discord ou le tchat vocal de la console pour discuter avec ses amis

L’indisponibilité de cet outil de discussion avec les autres joueurs et joueuses amoindrira un peu l’expérience de jeu, dans la mesure où la série Battlefield peut prendre un caractère très tactique durant une partie : les soldats sont répartis dans plusieurs escouades et ils doivent se coordonner pour attaquer plusieurs points sur une carte, tout en faisant face aux manœuvres du camp adverse.

Certaines parties de Battlefield 2042 sont d’ailleurs susceptibles de regrouper beaucoup de monde, jusqu’à 128 personnes sur une même carte (les places inoccupées pourraient l’être toutefois par des bots, en cas de besoin), ce qui rend la discussion vocale utile pour agir vite — en règle générale, la communication par écrit est proscrite dans les FPS, car cela fait perdre beaucoup trop de temps et expose le joueur à un tir fatal.

Évidemment, l’absence de tchat vocal ne posera pas de problème à celles et ceux qui ont une préférence pour le jeu solo, c’est-à-dire en se comportant comme un loup solitaire sur le champ de bataille. Cela n’aura pas non plus d’incidence aux groupes d’amis qui passent par Discord et ont leur propre salon de discussion privé — idem pour qui utilise Skype, Mumble, Teamspeak ou n’importe quel autre logiciel équivalent.

Il sera aussi possible de se servir des outils de discussion de chaque console prise en charge (Battlefield 2042 arrive sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S) pour discuter avec ses proches. Mais là encore, seules les personnes qui sont dans votre instance de discussion pourront vous entendre et vous parler : vous ne pourrez pas discuter avec de parfaits inconnus. Tout comme Discord.

S’ils sont très pratiques, les tchats vocaux dans les jeux vidéo peuvent parfois être le lieu de comportements indésirables. Les jeux compétitifs et nerveux peuvent en effet donner lieu à des propos injurieux et à de l’escalade verbale. Pour limiter ces dérives, des options de modération doivent pouvoir être proposées afin de mettre en sourdine quelqu’un qui ne sait pas ou plus se tenir à l’oral.

Battlefield 2042 sort globalement le 19 novembre 2021.

