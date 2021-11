Le format IMAX Enhanced arrive sur Disney+. Huit films Marvel sont d’ores et déjà disponibles dans ce nouveau standard de diffusion qui offre, entre autres, une plus grande image. Voici les titres qui profitent de cette nouveauté.

Disney+ diffuse, depuis ce vendredi 12 novembre, plusieurs de ces films dans un nouveau format : l’IMAX Enhanced. Une petite partie du catalogue du service de streaming est désormais visible dans ce format d’image différent du traditionnel 16:9 avec ses bandes noires autour de l’image.

Quels films sont diffusés en IMAX Enhanced sur Disney+ ?

Cette mise à jour du catalogue ne concerne pour le moment que les films Marvel disponibles sur la plateforme Disney+. Si les États-Unis ont le droit à plus de titres que nous, la France n’a pour le moment accès qu’à 8 films en IMAX, en raison de la chronologie des médias. Voici la liste :

Sur le catalogue américain, il est possible de voir d’autres titres dans ce nouveau format, comme Avengers Endgame ou Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux. Il faudra attendre un peu pour les voir arriver sur le catalogue français, puisque ces films sont sortis trop récemment au cinéma pour être déjà disponibles sur des plateformes de SVOD.

Les titres disponibles au format IMAX Enhanced hériteront d’un petit onglet « Versions » au sein de l’interface Disney+. Vous pourrez alors choisir entre le format 16:9 et le nouveau standard.

C’est quoi l’IMAX Enhanced ?

Pour faire simple, l’IMAX Enhanced est un nouveau format d’image pensé pour offrir une expérience cinématographique plus immersive dans votre salon. C’est un dérivé du format IMAX, qui est arrivé au cinéma depuis quelques années. Ce standard embarque de nombreuses améliorations par rapport à l’expérience actuelle.

La plus facile à remarquer est le ratio de l’image. Les films diffusés en IMAX Enhanced sont au format 1,90:1. Cela signifie que l’image est plus haute que celles des films diffusés en 16:9. Résultat, il y a moins de bandes noires autour des films diffusés en IMAX Enhanced. Marvel promet une image « 26 % plus grande ».

Ce nouveau standard offre également un rendu 4K HDR et un son DTS (sur les appareils compatibles). Tous les films Marvel ne sont pas diffusés dans ce nouveau format, car ils n’ont pas tous été tournés avec le matériel nécessaire. Pour plusieurs films, seules certaines séquences seront d’ailleurs diffusées en IMAX Enhanced. Par exemple, les deux derniers films Avengers ont été tournés intégralement en IMAX, mais le film Black Widow, lui, n’a que 22 minutes dans ce format.

Pour profiter de l’expérience complète de l’IMAX Enhanced, il vous faudra des appareils compatibles : la liste des accessoires éligibles est disponible ici. Même avec une télé standard, toutefois, vous profiterez au moins du changement de format d’image.

