Faut-il avoir visionné tous les films du MCU pour apprécier Avengers Endgame ? Fort heureusement, non. On fait le point.

Un article spoiler ? Cet article s’adressant à première vue aux gens qui n’ont pas vu les films Marvel/Disney, nous avons évité les spoilers au maximum. Il y en a néanmoins quelques uns.

Pendant dix ans, Marvel s’est attaché à ériger méticuleusement un empire cinématographique dont les films Avengers sont les points d’orgue. Depuis 2008, pas moins de 21 longs métrages sont sortis, ce qui pourrait effrayer celles et ceux qui souhaiteraient prendre le train en marche après avoir frissonné devant la bande-annonce de Avengers : Endgame, le blockbuster qui conclura le chapitre (mais ne signera pas la fin des super-héros au cinéma).

21 films, c’est bien trop de séances à prévoir et d’heures de libre à trouver pour rattraper son retard. Pas de panique, nous avons tout vu ! Numerama est donc en mesure de dresser la liste des indispensables pour bien comprendre les enjeux d’Avengers : Endgame. Et d’une liste de 21, nous tombons à seulement 8 films à voir absolument, plus éventuellement 4 à considérer.

Gardons bien à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un bilan des meilleures productions intégrées au MCU, mais simplement celles que nous jugeons réellement liées à Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame.

Les indispensables Iron Man, Thor et Captain America, ou les impondérables

Avant toute chose, on rappellera le plan de Thanos, le grand vilain d’Avengers. Il consiste à rassembler 6 artefacts hyper puissants — la Pierre de l’Espace, la Pierre du Temps, la Pierre de l’Esprit, la Pierre du Pouvoir, la Pierre de la Réalité et la Pierre de l’Âme — pour avoir assez de pouvoir pour éradiquer la moitié de la population de la galaxie en un claquement de doigt. Pendant toutes ces années, Marvel et Disney ses sont amusés à les disperser jusqu’à la réunion Avengers : Infinity War. En bref, chaque film qui en évoque une, ou plusieurs, est très important pour s’y retrouver.

On peut considérer que le noyau dur des Avengers est articulé autour d’un trio : Iron Man, Thor et Captain America. Chacun d’eux a eu droit à plusieurs aventures à son nom mais toutes n’ont pas besoin d’être vues pour apprécier le MCU à sa juste valeur. S’avèrent néanmoins indispensables les films d’introduction pour bien comprendre la personnalité des super-héros. En ce sens, les longs métrages Iron Man, Thor et Captain America : First Avenger permettent de bien comprendre l’origine des leaders — en plus de poser quelques bases importantes (exemple : le Tesseract ou la Pierre de l’Espace). On a volontairement exclu L’Incroyable Hulk pour une raison évidente de cohérence, Edward Norton ayant décidé de laisser le costume du géant vert à Mark Ruffalo.

Toujours dans cette notion d’installation, il apparaît impossible de passer à côté de Doctor Strange, personnage secondaire mais ô combien important (il est lié aux Pierres de l’Infini), et le récréatif Les Gardiens de la Galaxie (pas seulement pour le lien entre Thanos et Gamora, mais aussi pour l’évocation de la Pierre du Pouvoir). Bien que très éloigné des enjeux liés aux deux derniers Avengers, Captain America : Civil War, pour sa part, est une aubaine pour présenter d’autres héros sans obligation de regarder leurs films à eux (Black Panther, Spider-Man, Ant-Man).

Un quatuor à considérer Quatre films avec des détails importants

On pourrait penser que regarder Avengers et Avengers : L’Ère d’Ultron est une nécessité. Ce n’est pas tout à fait vrai pour le numéro 2. Si le premier cité est essentiel en sa qualité de socle pour la suite (Loki sbire de Thanos, traumatisme d’Iron Man), le deuxième n’est pas aussi important qu’on pourrait le croire. Seul hic ? Il fait apparaître Vision pour la première fois, un robot créé à partir de la Pierre de l’Esprit (convoitée par Thanos). Dans le même ordre d’idée, dans Thor : Le Monde des Ténèbres, le méchant utilise la Pierre de la Réalité pour causer du tort à Thor. Dans un tout autre registre, il ne faudrait pas passer à côté des dernières minutes du film Ant-Man et la Guêpe. Ces trois blockbusters sont des dilemmes : certains arcs cruciaux y apparaissent.

Si vous jugez ne pas avoir le temps de les visionner, voici les détails à retenir (attention, spoilers) :

Dans Thor : Le Mondes des Ténèbres, les Asgardiens, déjà en possession de la Pierre de l’Espace, décident de confier La Pierre de la Réalité au Collectionneur pour ne pas qu’il y ait deux gemmes au même endroit ;

Dans Avengers : l’Ère d’Ultron, le personnage Vision est créé à partir de l’intelligence artificielle J.A.R.V.I.S. et la Pierre de l’Esprit ;

Dans Ant-Man et la Guêpe, Ant-Man, absent dans Avengers : Infinity War échappe au génocide de Thanos mais est bloqué dans un univers plus petit que le microscopique.

Plus anecdotique, on rajoutera que Thor perd son œil dans Thor : Ragnarok et que son vaisseau se fait attaquer par Thanos dans la scène post-générique (on ne voit pas grand-chose mais on le devine par rapport à la séquence d’ouverture d’Avengers : Infinity War).

De son côté, s’il ne révolutionne pas le MCU, Captain Marvel est important dans le sens où il introduit un personnage qui pourrait avoir un rôle déterminant à jouer dans l’ultime bataille. Après tout, c’est Captain Marvel qui est convoquée dans la scène post-générique de Avengers : Infinity War. Serait-elle le dernier espoir ?

Les films qu'on peut zapper Le remplissage

Vous l’aurez compris, il n’est pas nécessaire de voir tous les films du MCU pour apprécier l’arc principal, à savoir la bataille entre Thanos et les Avengers. Les films qui n’ont pas été mentionnés serviront plus à divertir le public et explorer la mythologie mise en place par Marvel et Disney, des sortes d’amuse-gueule — à la qualité parfois discutable — avant le grand festin.

On récapitule :

Titre du film Faut-il absolument le voir ? Iron Man (2008) Oui L’Incroyable Hulk (2008) Non Iron Man 2 (2010) Non Thor (2011) Oui Captain America : First Avenger (2011) Oui Avengers (2012) Oui Iron Man 3 (2013) Non Thor : Le Monde des Ténèbres (2013) Bof Captain America : Le Soldat de l’Hiver (2014) Non Les Gardiens de la Galaxie (2014) Oui Avengers : L’Ère d’Ultron (2015) Bof Ant-Man (2015) Non Captain America : Civil War (2016) Oui Doctor Strange (2016) Oui Les Gardiens de la Galaxie 2 (2017) Non Spider-Man : Homecoming (2017) Non Thor : Ragnarok (2017) Non Black Panther (2018) Non Avengers : Infinity War (2018) Oui Ant-Man et la Guêpe (2018) Bof Captain Marvel (2019) Bof

Article publié initialement le 13 décembre 2018

