La bêta fermée d'Elden Ring prend place du 12 au 15 novembre. Voilà quelques conseils pour bien en profiter.

Nous sommes le vendredi 12 novembre, coup d’envoi du Closed Network Test d’Elden Ring, le jeu vidéo le plus attendu du moment. Pendant cinq jours, les joueuses et joueurs sélectionnés vont pouvoir découvrir la nouvelle aventure exigeante développée par From Software (en collaboration avec George R.R. Martin, qui a aidé à bâtir l’univers).

La bêta fermée d’Elden Ring est accessible du 12 au 15 novembre, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X (pas de PC). Nous avons déjà pu y jouer pendant environ cinq heures. Pour que vous découvriez Elden Ring dans les meilleures conditions, voilà notre guide de conseils pour bien se lancer.

Ne passez pas à côté du tutoriel

La bêta d’Elden Ring débute dans un environnement sombre : une caverne lugubre qui se termine en catacombes qu’on a très envie de fuir. Il s’agit d’un tutoriel déguisé, qu’on a vite fait de louper si on va tout droit. Pour apprendre les mécaniques du gameplay, il est nécessaire de se diriger vers la droite et de se laisser tomber (aucun dégât de chute à craindre). S’en suivent plusieurs messages qui vous apprennent comment se défendre face aux menaces qui peuplent l’Entre-Terre. Même les aficionados des Dark Souls ont intérêt à le suivre, sous peine de passer à côté de certaines subtilités.

Affrontez le premier boss optionnel d’Elden Ring

Dès que vous sortez du tutoriel, vous serez à l’air libre, prêt à explorer l’Entre-Terre peuplé de vestiges. Au loin, vous apercevez un premier ennemi assez imposant. Il s’agit du premier boss optionnel. Sauf à être vraiment très doué, vous risquez de passer un sale quart d’heure en allant l’enquiquiner. On vous conseille de l’affronter d’emblée pour deux raisons : mieux appréhender la tâche ardue qui vous attend et comprendre qu’il est essentiel d’explorer pour progresser. C’est d’ailleurs toute la philosophie d’Elden Ring : faire des pas de côté quand on bloque.

Surveillez attentivement votre endurance

Dans Elden Ring, la jauge d’endurance est peut-être plus importante encore que la barre de vie. C’est elle qui régit le nombre d’actions que vous pouvez faire pendant les combats. En enchaînant les attaques, on peut vite se retrouver à bout de souffle, à la merci des coups adverses. Il faut donc veiller à ne pas donner le coup de trop qui pourrait vous mettre en difficulté. Tout consomme de l’endurance : courir, esquiver, taper. Bref, il faut rester attentif à ce paramètre constamment.

Suivez les poussières dorées (mais n’allez pas au bout)

Les environnements d’Entre-Terre regorgent de points de passage appelés les Sites de grâce. Ils permettent de voyager rapidement d’une zone à l’autre de la carte et, surtout, c’est là que vous retournez après un game over (ne faites pas les malins, vous allez souvent mourir). Ils nous permettent aussi de dépenser nos points d’expérience ou encore de choisir l’enchantement intégré à notre arme. Mais attention, se reposer sur ces points de passage fera revenir tous les ennemis (sauf les boss).

Sur les Sites de grâce, une sorte de traînée dorée indique la direction à suivre pour continuer sur le chemin principal. Si vous vous sentez perdu, fiez-vous à elle. En revanche, évitez d’aller trop loin sous peine d’arriver trop rapidement au bout de la bêta (fort heureusement, il y a un boss très puissant à battre avant).

Gérez bien vos potions dans Elden Ring

Dans le jeu, il existe des options pour récupérer de la vie et des potions pour récupérer de la magie. Elles se remplissent seules (en se reposant sur un Site de grâce ou, parfois, en se débarrassant d’une horde d’ennemis) et peuvent être réarrangées à l’envi (là encore, sur un Site de grâce). Vous êtes plutôt du genre guerrier ? Mettez toutes vos billes dans le même panier en privilégiant les soins. Vous avez des sorts puissants en magasin ? Peut-être aurez-vous intérêt à opter pour plus de fioles de magie.

Facilitez-vous les combats

Il existe plusieurs moyens de rendre les affrontements plus faciles. L’infiltration permet de réduire le nombre d’ennemis à battre ensuite en combat singulier. Vous pouvez également faire appel à des esprits, par exemple, des loups qui vont occuper un adversaire et faire un peu de dégât. Les parades, quand elles sont maîtrisées, sont un autre moyen de raccourcir les combats.

Ne stockez pas vos points d’expérience

Elden Ring s’appuie sur une progression articulée autour de points d’expérience à amasser puis à dépenser pour gagner des niveaux. Petite subtilité : quand vous mourrez, vous perdez tous vos points non dépensés — il est toutefois possible de les récupérer en retournant à l’endroit où se trouve votre dépouille. Veillez à ne pas stocker trop de points d’expérience, sous peine d’en gâcher bêtement (en mourant trop souvent).

Récupérez vite le morceau de carte

Contrairement aux autres jeux développés par From Software, Elden Ring permet de se repérer à l’aide d’une carte. Néanmoins, ne comptez pas sur elle pour faciliter vos déplacements, avec des itinéraires précis. Elle sert surtout à fournir des indications sur l’endroit où on se trouve et à placer des marqueurs pour donner un cap à ses futurs mouvements. Elle est de plus fragmentée ce qui impose de récupérer des morceaux pour y voir plus clair.

Où trouver le premier morceau de la carte ? Après être sorti de la caverne de départ (et avoir évité le premier boss optionnel), dirigez vous vers le Site de grâce situé dans un bâtiment délabré (où se trouve aussi une forge pour améliorer son arsenal). Dirigez-vous ensuite vers le suivant, qui se trouve en face d’une grande porte (après une forêt) et déclenche une cinématique (vous allez alors récupérer votre monture). En face de cette porte se trouve un petit campement rempli d’ennemis. Vous y trouverez aussi une grande stèle, qui cache le morceau de carte.

Prenez le temps d’explorer dans Elden Ring

Elden Ring est une expérience exigeante qui nécessite du temps et de l’apprentissage. Vous allez connaître des échecs, mais en retirerez des enseignements indispensables pour être meilleur. Et si les combats difficiles constituent l’un des ingrédients principaux du jeu, l’exploration est très, très importante. Les vastes décors d’Elden Ring, qu’on peut parcourir à cheval, invitent à la balade. Et, bien sûr, ils regorgent d’endroits cachés à découvrir. Les récompenses seront à la hauteur du temps passé : meilleure compréhension de l’univers, objets clés à récupérer (exemple : des éclats pour renforcer son arsenal), des points d’expérience, des pièces d’équipement… Tous ces ingrédients qui faciliteront vos allées et venues dans l’Entre-Terre. Bref, prenez votre temps et veillez à arpenter les moindres recoins des environnements (certains lieux annexes sont très bien masqués).

Attention, tous les lieux ne sont pas accessibles et les développeurs ont volontairement dressé des murs invisibles pour vous empêcher d’aller là où il ne faut pas.

Combien y a-t-il de classes dans la bêta Elden Ring ?

La bêta Elden Ring n’étant qu’un moyen de tester les serveurs, tout le contenu n’est pas accessible. From Software permet quand même d’incarner cinq classes — sachant qu’elles n’enferment jamais dans un rôle (vous pouvez commencer dans la peau d’un adepte du corps-à-corps et finir en puissant sorcier).

Voici les caractéristiques de base de chacune des classes :

Guerrier Chevalier Enchanté Prophète Champion Loup Sanglant Niveau de départ 5 5 5 5 5 Énergie 12 10 9 13 14 Esprit 10 13 16 9 11 Endurance 13 11 10 12 12 Force 11 15 12 14 16 Dextérité 15 12 9 8 12 Intelligence 9 16 8 5 7 Foi 7 5 16 15 9 Ésotérisme 10 5 7 11 6

Combien y a-t-il de boss dans la bêta d’Elden Ring ?

Pendant notre prise en main d’Elden Ring (qui a duré 5 h), nous avons tué six boss : cinq optionnels et un lié à l’histoire (Margit, situé juste devant la dernière zone accessible, à savoir un gros château). Bandai Namco n’a pas voulu nous confirmer qu’il y en avait plus. On peut facilement éviter les boss optionnels — sauf peut-être le premier, qu’on peut affronter tout de suite (un gros chevalier sur un gros cheval). Il est possible de croiser le fer avec un dragon (spoiler : si impressionnant soit-il, il est loin d’être le boss le plus difficile dès lors qu’on maîtrise le combat à cheval).

Bien entendu, battre tous ces boss permet de récupérer des récompenses, que ce soit beaucoup de points d’expérience (pour gagner plusieurs niveaux et améliorer ses compétences) ou des pouvoirs pour son arme. On vous conseille vivement de gagner suffisamment en puissance avant d’affronter le vrai boss de la bêta, qui dispose d’enchaînements pouvant faire de lourds dégâts. En toute franchise, on a eu besoin d’une bonne quinzaine d’essais pour triompher de lui.

Quand se déroule la bêta fermée d’Elden Ring ?

Voici le calendrier complet de la bêta d’Elden Ring (heure française) :

12 novembre : 12h à 15h

13 novembre : 4h à 7h

13 novembre : 20h à 23h

14 novembre : 12h à 15h

15 novembre : 4h à 7h

