La bêta fermée du très attendu Elden Ring débute le vendredi 12 novembre. Vous voulez y participer ? C'est trop tard pour s'inscrire.

Le 18 octobre dernier, Bandai Namco et From Software annonçaient un Closed Network Test pour Elden Ring — jeu vidéo très attendu qui sera disponible le 25 février prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Les premières impressions partagées par la presse depuis le mercredi 10 novembre vous ont donné envie d’essayer ? Hélas, il est trop tard pour s’inscrire.

Ce Closed Network Test d’Elden Ring est comparable à une bêta fermée. Elle nécessite d’être choisi par Bandai Namco pour participer, après avoir pris soin de s’être inscrit via un formulaire disponible en ligne (qui n’est plus accessible depuis plusieurs jours). C’est d’ailleurs ce processus de sélection qui a poussé certains malotrus à revendre leur clé d’accès, profitant alors de l’engouement autour du titre auquel l’auteur George R.R. Martin (Game of Thrones) a participé.

Vous ne pourrez pas jouer à la bêta d’Elden Ring (sauf si vous avez été sélectionné)

Par conséquent, rien ne sert de chercher une trace de la bêta dans le store Xbox ou PlayStation (les joueuses et joueurs PC en sont privés). Pour jouer, il faut être propriétaire d’un code envoyé par Bandai Namco. Pourquoi limiter le nombre de participants ? Parce qu’il s’agit d’abord d’un moyen de tester la solidité des serveurs. En ce sens, From Software préfère contrôler le volume d’utilisateurs pour ne pas risquer la panne. En prime, l’accès restreint ajoute toujours plus de hype à Elden Ring — en créant l’envie et en attisant la curiosité (surtout au regard des excellents retour de la presse).

À noter que les heureux sélectionnés ne pourront pas jouer tout le temps. Il y a un calendrier établi comme suit selon l’heure française :

12 novembre : 12h à 15h

13 novembre : 4h à 7h

13 novembre : 20h à 23h

14 novembre : 12h à 15h

15 novembre : 4h à 7h

Y aura-t-il un autre Closed Network Test ? C’est fort possible, à en croire le message désormais affiché sur la page des inscriptions. « Restez à l’affût des prochaines CNT ! », peut-on lire. Cela sous-entend que From Software et Bandai Namco pourraient proposer une autre bêta avant le lancement d’Elden Ring. Elle pourrait même être ouverte à tous, si le studio japonais estime que les serveurs sont suffisamment solides pour accueillir un grand nombre de joueuses et de joueurs.

