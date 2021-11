From Software a présenté les cinq premières classes qu'on pourra choisir dans Elden Ring, son futur RPG orienté action, attendu pour février 2022. Spoiler : il y a des chevaliers.

Elden Ring est l’un des jeux les plus attendus du moment. Développé par From Software (à qui l’on doit la trilogie Dark Souls), en collaboration avec George R.R. Martin (Game of Thrones), il sera disponible le 25 février 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Néanmoins, certains heureux élus vont bientôt avoir l’occasion de le découvrir grâce à une phase de test technique — pour voir comment se comportent les serveurs avec des milliers de personnes connectées en même temps.

En attendant le lancement de cette bêta (qui aura lieu du 12 au 15 novembre, à des créneaux horaires spécifiques), Bandai Namco et From Software font grimper un peu plus l’engouement en levant le voile sur les cinq premières classes proposées par Elden Ring. Il s’agit de celles qu’on pourra incarner à l’occasion de la phase de test.

Quelles sont les classes qu’on pourra incarner dans Elden Ring ?

Dans un tweet publié le 5 novembre 2021, From Software montre cinq classes que certains auront l’opportunité d’expérimenter dans la bêta. Le studio japonais les appelle des Sans-éclat. Il y aura donc : le Guerrier, le Chevalier Enchanté, le Prophète, le Champion et le Loup Sanglant. Chacune de ses classes sera disponible en versions masculine et féminine.

À la date du lundi 8 novembre, on ne sait pas combien il y en aura en tout, dans le jeu complet. Mais les précédentes productions de From Software peuvent donner quelques pistes :

10 classes dans Dark Souls, Dark Souls III et Demon’s Souls ;

9 classes dans Bloodborne ;

8 classes dans Dark Souls II ;

Aucune dans Sekiro : Shadows Die Twice.

Il est important de rappeler que choisir une classe n’enferme en aucun cas dans un rôle à conserver tout au long de l’aventure. Ainsi, rien ne vous empêche de débuter Elden Ring dans la peau d’un guerrier et d’évoluer peu à peu vers un magicien (voire un mix des deux). C’est d’autant plus vrai que From Software promet « d’innombrables options » pour « aborder l’exploration et le combat comme bon vous semble ». Il sera par extension possible de personnaliser son héros avec « un vaste arsenal d’armes, de sorts et de techniques ».

En somme, la classe de départ sert davantage à choisir une apparence (grosse armure ou non ?), ainsi qu’une répartition prédéfinie des premiers points de caractéristiques (intelligence, force…) et qu’un premier équipement spécifique. Par exemple, le très imposant Loup Sanglant débute avec une grosse épée qu’il peut porter à deux mains, quand le Prophète — qui ressemble à un moine dissimulant ses yeux — fera d’abord confiance à un gourdin. Le Chevalier Enchanté, dont le nom sous-entend qu’il pourra associer magie et combat au corps-à-corps sans aucun souci, brandit pour sa part un sceptre.

Crédit photo de la une : From Software Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo