C'est une offre inédite : Disney+ brade son abonnement à moins de 2 euros pour donner envie à des nouveaux spectateurs et spectatrices de tester son catalogue. Et bien sûr, les garder pour les fêtes de Noël.

Disney+ lance une offre spéciale complètement inédite à partir du 8 novembre 2021 : pendant près d’une semaine, l’abonnement à sa plateforme de vidéo à la demande (SVOD) en streaming ne coûtera que 1,99 euro au lieu de 8,99 euros.

Pour en profiter, il suffit de se rendre sur la page d’accueil de Disney+ et de cliquer sur « Inscrivez-vous ».

Cette période n’est pas choisie au hasard : le 12 novembre est le « Disney Day », le jour des deux ans d’anniversaire de la plateforme de SVOD de la multinationale de Mickey. Le 12 novembre 2019, Disney+ était en effet lancé dans cinq pays, dont les États-Unis, dans un écosystème dominé par Netflix. Deux ans plus tard, le service a plus 116 millions d’abonnés dans le monde.

L’initiative est également maligne, car elle permet d’attirer des nouveaux abonnés à un peu plus d’un mois de la période des fêtes de Noël, où les internautes ont traditionnellement envie de se tourner vers des films cultes comme les Disney, Pixar et autres Star Wars. Celles et ceux qui testeront l’abonnement à moins de 2 euros devront donc se réengager à 8,99 euros s’ils veulent continuer à avoir Disney+ après le 15 décembre 2021.

Cette promotion est d’autant plus intéressante que Disney ne propose plus de période d’essai gratuite de 7 jours à Disney+ depuis juin 2020.

Qui peut profiter de cette promotion Disney+, et quand ?

En France, l’offre est valable du 8 novembre 2021 à 08h01 au 15 novembre 2021 à 07h59.

Elle est accessible à deux types de public :

Les spectateurs et spectatrices qui ne se sont jamais abonnés à Disney+ et souhaitent tester pour la première fois

Celles et ceux qui ont été abonnés à Disney+ à un moment, mais ont résilié leur souscription de par le passé.

Officiellement, tous les abonnés doivent avoir plus de 18 ans.

Que se passe-t-il après ce premier mois à 1,99 euro ?

Si vous vous abonnez pendant la période du 8 au 15 novembre 2021, vous aurez donc accès à tout le catalogue Disney+, plus la section Star dédiée à des contenus plus adultes, pour moins de 2 euros.

Il convient ensuite de faire attention : il y aura un renouvellement automatique au bout d’un mois d’utilisation, et l’abonnement passera alors à 8,99 euros par mois. Nous vous conseillons vivement de vous mettre un rappel pour pouvoir décider dans les temps si vous souhaitez résilier votre abonnement avant qu’il ne remonte au prix habituel.

Et si je suis déjà abonné à Disney+ ?

Si vous êtes déjà abonnés Disney+, et bien, tant pis pour vous ! Plus sérieusement : cette offre vise les futurs clients, et non celles et ceux qui paient déjà un abonnement. Si vous aviez résilié votre abonnement il y a un mois, en revanche, vous pouvez vous réinscrire pour profiter de ces 2 euros.

Que regarder sur Disney+ ?

Au départ plutôt timide, le catalogue de Disney+ s’est finalement révélé assez conséquent, avec notamment de très bonnes séries à voir et à revoir. Rappelons que la plateforme propose de nombreux univers en rapport avec ses franchises : Pixar, Disney, Star Wars, Marvel, plus toutes les séries et films de la section Star, qui proviennent des chaînes comme ABC ou FOX aux États-Unis.

Contrairement à Netflix, Disney+ a beaucoup moins de nouveautés — c’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles ils mettent en ligne des épisodes de manière hebdomadaire —, mais son catalogue de froid est immense, et il est plutôt pratique de l’avoir sous la main lorsque l’on veut replonger dans des films cultes ou revoir une série marquante.

Depuis quelques mois, Disney+ a toutefois mis le paquet sur les séries originales Marvel, de WandaVision à Falcon et le Soldat de l’hivers en passant par Loki.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo