Une saison 2 de Loki a été annoncée par Marvel Studios et Disney+. C'est la première du MCU sur le service de SVOD à avoir la certitude d'avoir une suite.

Les aventures de Loki dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) ne s’achèveront pas avec la diffusion du sixième et dernier épisode de la saison une. Pour qui a suivi avec attention le générique de fin, l’information ne pouvait pas être manquée : il y aura bien une saison deux de Loki sur Disney+, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) du géant du divertissement.

Il s’avère que Loki est la première série TV du MCU dans l’ère Disney à avoir la certitude de revenir dans une nouvelle saison. Concernant WandaVision, l’actrice Elizabeth Olsen, qui incarne Wanda Maximoff / La Sorcière Rouge, a fait savoir en juin qu’aucune suite n’était au programme. Quant à Falcon et le Soldat de l’hiver, rien ne semble décidé pour l’instant du côté de Marvel Studios et Disney.



Il est vrai que d’autres séries télévisées étalées sur plusieurs saisons ont été produites dans le cadre du MCU. C’est le cas de Daredevil (trois saisons), Jessica Jones (trois), Luke Cage (deux) et Iron Fist (deux). Mais toutes ces productions viennent de l’époque où elles étaient mises en ligne sur Netflix, quand Disney n’était pas encore lancé dans le streaming.

Une série à part dans le MCU

Tous ces programmes ont été stoppés avec l’arrivée de Disney+ et le transfert des droits TV vers sa plateforme de SVOD. De nouvelles licences ont alors été annoncées, avec en particulier WandaVision, Falcon et le Soldat de l’hiver et Loki, qui ont toutes été diffusées. Plusieurs autres projets arrivent, avec What If, Ms. Marvel, Hawkeye, She-Hulk, Moon Knight, Iron Heart, Armor Wars et Secret Invasion.

Il est intéressant de noter que, sur les trois séries du MCU diffusées sur Disney+, les deux qui ne sont pas renouvelées en l’état actuel des choses sont celles qui verront leur intrigue se développer dans un long-métrage. En effet, WandaVision prépare, entre autres, le terrain à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tandis que Falcon et le Soldat de l’hiver donne des billes pour un Captain America 4.

Loki est sans doute la série qui est la plus détachée du MCU parmi les trois, puisque son intrigue se déroule dans un cadre spatio-temporel particulier. De fait, il est sans doute bien plus facile de pouvoir annoncer dès maintenant une nouvelle saison : l’histoire est moins contrainte par le cadre du MCU, contrairement aux deux autres séries, dont le devenir dépend avant tout de ce qui est prévu au cinéma.

