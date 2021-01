La nouvelle section destinée aux contenus plus adultes sera incorporée à Disney+ le 23 février 2020. How I Met Your Mother, Black-ish, 24 heures chrono : voici quelques unes des productions que l'on pourra y trouver, en sachant que la liste complète n'est pas encore disponible.

Disney+ va changer : à compter du 23 février 2020, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) va accueillir une nouvelle section spécifique intitulée Star, qui contiendra des séries et films dédiés à un public plus adulte.

Grâce à une bande-annonce mise en ligne le 4 janvier, on connait désormais quelques-uns des titres qui feront leur apparition sur le service de SVOD. Disney+ y annonce « des milliers d’épisodes de séries » et « des centaines des films » qui seront ajoutés à la section Star. Pour l’instant, seuls quelques noms sont déjà sortis.

Star est la solution qu’a développé Disney pour toucher un public plus large sans pour autant dévier de sa ligne éditoriale à visée « familiale » — des dessins animés et des films et séries accessibles pour les enfants. Les nouveaux contenus concernés sont ceux issus de catalogues qui appartiennent au groupe Disney : Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th Television ou encore Touchstone. C’est pour cette raison que l’on trouvera dans Star des exclusivités du catalogue Hulu — l’autre plateforme de SVOD américaine qui appartient à Disney.

Ces productions seront accessibles à tous les membres de la famille, mais pourront être restreints grâce à une nouvelle fonctionnalité de contrôle parental : « Grâce à la création d’un code confidentiel, il sera possible de créer et gérer les profils de chaque membre du foyer et limiter l’accès aux contenus destinés à des publics moins familiaux en fonction de l’âge de l’utilisateur », explique Disney.

Disney+ est une plateforme de streaming vidéo par abonnement qui coûte 6,99 euros par mois en France : ce tarif passera à 8,99 euros par mois à partir du 23 février 2020 pour les nouveaux abonnés — comptez 6 mois supplémentaires à l’ancien tarif pour les anciens.

Il convient de noter que seule une poignée de ces nouveaux films et séries mis en ligne seront des exclusivités de la plateforme — nous les avons indiqués ci-dessus avec une astérisque. En France par exemple, vous pouvez déjà regarder 24 heures chrono sur Netflix, Lost sur Amazon Prime Video, ou Desperate Housewives sur Salto, la nouvelle plateforme de SVOD française. Ces contenus qui appartiennent à Disney (ces séries ont été diffusées au départ sur les chaînes Fox et ABC) ne seront donc visiblement pas, pour l’instant, récupérés en exclusivité sur Disney+. Cela permet à la multinationale de continuer à gagner de l’argent en louant les droits de diffusion de ses séries à d’autres plateformes.

Cette liste sera mise à jour à mesure que le catalogue de Star s’étoffe, et que Disney dévoile de nouveaux titres. Pour l’instant, seuls quelques-uns ont été montrés.

Voici les films et séries dont on sait qu’ils seront ajoutés au catalogue de Disney+ France à compter du 23 février 2020.

Les séries qui arrivent dans la section Star de Disney+ France

24 Heures Chrono

Big Sky*

Black-ish*

Desperate Housewives

Family Guy

How I Met Your Mother

Lost

Love Victor*

Solar Opposites

Les films qui arrivent dans la section Star de Disney+ France

Die Hard

