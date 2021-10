Innersloth a annoncé la date de sortie des versions Xbox et PlayStation : ce sera pour le 14 décembre. Les abonnés au Xbox Game Pass pourront l'obtenir dès son lancement.

Les joueurs Xbox et PlayStation vont enfin pouvoir goûter à un jeu phénomène qui a connu un gros succès, médiatique comme critique, en 2020. Dans un communiqué publié le 21 octobre, Innersloth a annoncé une date de sortie pour les versions PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X d’Among Us : le jeu inspiré des règles du Loup-Garou sera disponible le 14 décembre sur ces consoles.

Les utilisateurs de ces plateformes, servis bien après (Among Us est d’abord sorti sur mobile et PC… en 2018), auront l’opportunité de jouer avec les autres grâce à la fonctionnalité cross-play. Innersloth a promis un prix similaire à ceux pratiqués sur Switch et PC. Sauf qu’ils ne sont pas tout à fait identiques : la version Switch d‘Among Us coûte 4,29 €, quand la version PC est affichée à 3,99 € (sur Steam et sur l’Epic Games Store).

La sortie sur Xbox et PlayStation est une bonne nouvelle pour les joueurs (et pour Among Us)

À noter qu’Innersloth a prévu quelques bonus pour les joueurs Xbox et PlayStation. Les premiers pourront découvrir Among Us dès sa sortie via l’abonnement Xbox Game Pass (service qui donne accès à un catalogue de jeux évolutif). Les seconds, pour leur part, recevront « une nouvelle apparence exclusive sur le thème de Ratchet & Clank » — une licence exclusive aux consoles PlayStation (et dont le dernier opus en date a été lancé cette année sur PS5).

Dans Among Us, entre 4 à 15 joueurs s’affrontent avec des règles simples : le but est de réparer un vaisseau en collaborant avec les autres, sauf qu’il y a des imposteurs à identifier dans le lot. En plus d’un gameplay très accessible, il y a un argument convivial indéniable. Il a permis à des millions de personnes de s’aérer l’esprit pendant les différentes périodes de confinement liées à la pandémie de coronavirus. C’est d’ailleurs pour cette raison que le succès a été tardif : passé sous les radars à sa sortie en 2018, Among Us a explosé en 2020 — jusqu’à la consécration.

Si elles sont sans aucun doute un peu trop tardives, les versions PlayStation et Xbox vont faire du bien à Among Us. Comme le prouvent les statistiques de SteamCharts, la fréquentation a fortement chuté ces derniers mois : il y avait plus de 175 000 utilisateurs connectés simultanément en octobre 2020, contre un peu moins de 6 000 à l’heure actuelle (attention : ces chiffres ne concernent que la communauté Steam). En prime, Among Us doit désormais composer avec une concurrence bien plus vive : Call of Duty puis Fortnite se sont inspirés de ses mécaniques.

