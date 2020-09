Among Us est un jeu multijoueur dans lequel il faut coopérer pour identifier un saboteur. Grâce à des streameurs sur Twitch, il connaît un énorme regain d'intérêt en ligne.

Difficile de passer à côté du phénomène Among Us. Le jeu vidéo était, ce 24 septembre 2020, le premier jeu le plus regardé sur la plateforme de streaming Twitch, largement devant les mastodontes League of Legends et Fortnite.

Pourtant, Among Us n’a rien d’un petit nouveau qui aurait été lancé par un célèbre studio : il s’agit d’un jeu vidéo de 2018 qui a soudain connu un regain de popularité lorsque des streameurs professionnels s’en sont emparés.

Comment jouer à Among Us ?

Il faut dire que la mécanique du jeu, qui repose beaucoup sur la sociabilisation entre joueuses et joueurs, a tout pour être addictive. Among Us (« parmi nous ») se joue entre 4 et 10 joueurs. L’objectif rappelle des mécaniques très prisées dans les jeux de société comme le Saboteur ou même le Loup-Garou : il y a un espion dans vos rangs et il faut l’identifier pour qu’il ne puisse pas faire capoter votre mission.

Dans Among Us, les joueuses et joueurs sont dans un vaisseau spatial, l’un d’entre eux a pour but de saboter leur expédition (et même d’éliminer d’autres personnages), tandis que les autres doivent trouver de qui il s’agit. Après chaque mort, les autres joueurs et joueuses doivent discuter entre eux pour éliminer la ou le traître.

L’avantage, c’est que chaque partie est assez courte, et peut se jouer avec ou sans chat vocal. Évidemment, il est plus amusant de jouer avec ses amis et de pouvoir échanger par micros interposés, mais il est possible de jouer en ligne avec des inconnus et d’accuser n’importe qui à l’écrit — cela donne souvent lieu, néanmoins, à pas mal de quiproquos et d’éliminations arbitraires.

Le jeu est disponible sur Steam (sur PC) pour moins de 5 euros, et il est gratuit sur Android et iOS avec de la publicité — il est possible de payer pour l’enlever, mais elle n’est pas très invasive.

Fin juillet 2020, l’éditeur InnerSloth avait annoncé qu’un jeu Among Us 2 était en préparation. « Among Us 1 est sorti il y a plus de deux ans », écrivait-il. « Au départ, c’était un tout petit jeu multijoueurs en ligne, qui n’a eu de cesse de grandir (…) Il n’a jamais été créé pour être aussi gros. À cause de ça, il nous est très difficile d’ajouter des choses sans en casser d’autres. »

Pourtant au vu de l’immense succès actuel, le studio a fait marche arrière, le 23 septembre 2020, et décidé « d’annuler Among Us 2 et se focaliser sur les améliorations d’Among Us 1 (…) Tous les contenus qu’on avait prévus pour Among Us 2 iront dans le premier. Il s’agit d’un choix difficile car cela demande de creuser loin dans le code du jeu pour en remanier plusieurs parties en profondeur. » Le principal défi se trouve aujourd’hui autour des serveurs, qui doivent être suffisants pour absorber la demande de joueurs et joueuses. Une option pour les daltoniens est également prévue, car aujourd’hui les petits personnages ont des couleurs qui peuvent être difficiles à différencier.

Crédit photo de la une : InnerSloth Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo