La saison 13 de Doctor Who a enfin une bande-annonce complète.

La saison 13 de Doctor Who sera unique en son genre. Nommée Flux, elle ne comportera que six épisodes et racontera une seule et même histoire. Ce sera aussi la dernière saison de Jodie Whittaker, puisqu’elle apparaîtra ensuite dans trois épisodes spéciaux en 2022, dont le dernier signera la régénération, ce moment où le Docteur adopte un nouveau corps. Cela signera aussi le départ de Chris Chibnall comme showrunner, et le retour de Russel T. Davies à ce poste en 2023.

La première bande-annonce de cette saison 13 a été publiée par la BBC.

Anges pleureurs, Oods…

Ce trailer montre le retour de monstres cultissimes, comme le Anges pleureurs, les Sontariens (dont l’apparence a été repensée, davantage inspirée des épisodes des années 70 de la série), et évidemment les Cybermen et les Daleks. La surprise se situe du côté des Oods : ils ne sont pas vraiment des « monstres », car ils ne sont pas hostiles, ils incarnent au contraire une forme de sagesse. On ne les avait pas vu depuis de très nombreuses saisons.

Et évidemment, ce ne serait pas Doctor Who sans, aussi, un peu de renouvellement : dans la bande-annonce, apparaissent un certain nombre de nouvelles créatures. Le retour en force d’un certain nombre de créatures déjà connues suggère tout de même que le Docteur devra sûrement faire face à son passé.

La vidéo ne nous révèle toutefois pas grand-chose du mystérieux défi qui mènera le Docteur, Yaz et le nouveau compagnon, Dan, aux quatre coins de l’Univers. En revanche, la date de diffusion sur la BBC est pour bientôt, puis le premier des six chapitres est attendu le 31 octobre 2021.

