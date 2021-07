Pour la première fois de l'histoire de la série, la saison 13 fera 6 épisodes, racontera une seule histoire, et sera suivie de trois « spéciaux ». Ce sera la dernière de Jodie Whittaker, qui passera le relai à un Quatorzième Docteur en 2022.

Il est dans l’ADN de Doctor Who de se renouveler régulièrement, ne serait-ce car l’interprète principal change à chaque fois que le Docteur se régénère, ce qui implique souvent un changement de showrunner, de style, de personnages et de décors. Avec le départ de Steven Moffat et de Peter Capaldi, la saison 11 de la série signait l’arrivée de Chris Chibnall comme showrunner, et de Jodie Whittaker dans le rôle du Treizième Docteur — prenant les traits d’une femme pour la première fois à l’écran.

Mais il perdure habituellement des éléments éternels dans Doctor Who : la présence du Tardis, des monstres récurrents… et le format épisodique. Même lorsqu’une histoire de fond se dessine, en règle générale, les saisons restent construites autour d’une aventure par épisode.

Après une saison 12 qui chamboulait la mythologie de Doctor Who, avec de grandes révélations sur l’origine du Docteur, la saison 13 va signer de son côté le début de plusieurs chamboulements dans le format lui-même et le casting. Non seulement le format épisodique sera partiellement abandonné, mais ce sera ensuite suivi par quelques « specials » qui seront les derniers moments du Treizième Docteur, et même de l’ère Chibnall.

Une saison de 6 épisodes basée sur une seule trame

Lors de la présentation de la saison 13, lors d’un panel au Comic-Con 2021, l’équipe de la série a annoncé que cette saison serait basée sur une seule grande aventure découpée en 6 épisodes. C’est une première. « Ce que nous allons faire cette année, c’est une seule et même histoire, donc chaque épisode est un chapitre d’une plus grande histoire », a expliqué Chibnall. Et de rajouter que ce nouveau format est « certainement la chose la plus ambitieuse que nous ayons faite depuis que nous sommes sur la série ».

La saison 13 de Doctor Who prendra donc des allures anthologiques de mini-série. Elle introduira également un nouveau compagnon après le départ de Graham et Ryan. Quant à l’histoire elle-même, la première bande-annonce — des plus vitaminées — ne révèle pas grand chose. Mais l’ancien showrunner, Steven Moffat, a laissé entendre que les « grands méchants » de la saison pourraient être parmi les plus cultes de la série : les Anges Pleureurs. Chris Chibnall a ajouté que la saison 13 sera caractérisée par de nombreux cliffhangers.

Cette courte saison sera suivie de trois épisodes « spéciaux », le premier diffusé au nouvel an 2022, le second au printemps 2022, le troisième à la rentrée 2022. Et l’un de ces épisodes spéciaux, probablement celui de la rentrée, sera celui d’une nouvelle régénération du Docteur. C’est déjà ce qui était advenu pour le départ de David Tennant : le Dixième Docteur avait eu droit à plusieurs épisodes spéciaux, amenant peu à peu son départ.

Jodie Witthaker quitte la série en 2022

La BBC l’a effectivement confirmé en cette fin juillet : Jodie Whittaker quitte la série. C’est également le cas du showrunner, Chris Chibnall. Les fans de la série en connaissent la signification : tout va changer. Le Docteur va se régénérer, le Tardis se fera à nouveau une beauté, le tournevis sonique sera différent et de nouveaux arcs narratifs vont apparaître. Les années 2021 et 2022 seront donc celles de grands chamboulements pour la série.

Ce départ sera, comme toujours, riche en émotions, car il est toujours difficile de adieu à un Docteur, comme le confie d’ailleurs Steven Moffat sur Instagram : « Cela me brise le coeur quand un Docteur s’en va ». Mais pour se consoler, n’oublions pas que l’année 2022, basée sur trois épisodes spéciaux, sera également festive, puisque la série fêtera ses 60 ans d’existence. Ce sera donc lors de cette année anniversaire que Jodie Witthaker, alias le Treizième Docteur, passera le relai au Quatorzième Docteur, dont nous ne connaissons pas le nom à l’heure actuelle. Nous ne savons pas non plus qui va remplacer Chris Chibnall pour piloter la série. En tout cas, cette nouvelle décennie de la série culte démarrera dans la nouveauté totale.

Crédit photo de la une : BBC Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo