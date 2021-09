Un premier trailer plus que prometteur pour ce nouvel opus réalisé par Lana Wachowski, avec Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss.

Attendu depuis plusieurs mois, le premier trailer du nouvel opus de Matrix 4, intitulé Resurrections, vient d’être publié par Warner ce 9 septembre 2021. Ce film, dirigé à nouveau par Lana Wachowski, sera en salles en fin d’année, le 15 décembre 2021 en France.

Ce que confirme le trailer de Matrix 4

Si la présence des deux personnages majeurs de la franchise était déjà confirmée avec la présence de Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss, nous n’avions jusqu’ici pas le moindre indice sur le rôle exact de Neo et de Trinity dans ce nouveau film.

La bande-annonce démarre donc en confirmant une première base : au début de ce nouvel opus, ils ne semblent pas se reconnaître. Et plusieurs autres scènes supposent que Neo, en particulier, s’interroge sur sa véritable identité — il semble, en clair, complètement perdu. Il traverse une porte, comme s’il retournait dans la matrice.

Trinity ne semble pas non plus connaître Neo, mais son expression est plus ambigüe, et on se connaît pas vraiment sa place dans cette intrigue.

Yahya Abdul-Mateen II semble, de son côté, être en définitive une autre version de Morpheus. La scène, dans le gymnase, rappelle en tout point une même scène avec le Morpheus de Laurence Fishburne dans le premier opus. Et le mystérieux personnage suggère à Neo qu’ils se connaissent.

Il en va de même pour le retour des pilules rouges et bleues : le personnage de Yahya Abdul-Mateen II lui tend littéralement une pilule rouge.

Cette bande-annonce confirme une sensation qui semblait se dessiner avec les premières images ou les premiers retours des journalistes ayant eu accès à quelques extraits : Matrix 4 va clairement jouer sur de grands parallèles avec le tout premier Matrix.

Les scènes d’action spectaculaire font aussi leur retour.

