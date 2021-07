Les nombreux fans d'Animal Crossing: New Horizons attendent du contenu frais depuis maintenant plusieurs mois. Nintendo a tenu à les rassurer en promettant l'arrivée imminente de mises à jour gratuites.

Depuis plusieurs semaines, les joueuses et joueurs d’Animal Crossing : New Horizons rongent leur frein, espérant l’arrivée de contenus frais et de fonctionnalités inédites pour pimenter leurs parties. Leur attente devrait être bientôt comblée : dans un tweet publié le 27 juillet, Nintendo a promis l’arrivée de nouvelles mises à jour. Mieux, elles seront gratuites.

« Une mise à jour gratuite pour Animal Crossing : New Horizons arrivera le 29 juillet. Assurez-vous d’obtenir la dernière version du jeu pour profiter des feux d’artifice et de nouveaux objets saisonniers. En plus de cette mise à jour, davantage de contenus gratuits est actuellement en développement pour plus tard cette année », annonce Nintendo. La multinationale en profite pour remercier les fans de leur patience.

Enfin du contenu inédit pour Animal Crossing : New Horizons

C’est peu dire qu’Animal Crossing : New Horizons est un immense carton. Depuis son lancement en mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch, cette simulation de vie s’est vendue à plus de 32 millions d’exemplaires. Selon les comptes officiels tenus par la firme nippone, le jeu constitue aujourd’hui la deuxième meilleure vente de la console — derrière Mario Kart 8 Deluxe (dont les ventes dépassent les 35 millions d’unités). La part de propriétaires d’une Switch ayant également craqué pour Animal Crossing : New Horizons est d’ailleurs inouïe : 38,6 %.

Ce succès peut s’expliquer par un timing idéal : la commercialisation d’Animal Crossing : New Horizons a débuté pendant le premier confinement lié à la pandémie de coronavirus. À cette époque, les gens avaient un vrai besoin de s’aérer l’esprit et ce titre relaxant et inoffensif est parfait pour cela. Dans notre test, nous indiquons qu’il est « le jeu idéal pour passer le temps chez soi ». Pour certains et certaines, cela a même été un vecteur de bien-être.

Il est donc logique de voir Nintendo continuer d’alimenter Animal Crossing : New Horizons, même si le rythme des nouveautés s’est quelque peu ralenti passé le premier anniversaire (le 20 mars 2021). Le tweet du constructeur a pour objectif de rassurer celles et ceux qui commençaient à perdre patience, sachant que Nintendo n’hésite pas à faire dans le recyclage de thèmes (exemple : le mariage) pour donner l’impression qu’il y a de l’activité dans le jeu.

Crédit photo de la une : Nintendo Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo