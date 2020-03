Animal Crossing: New Horizons a réalisé un départ canon au Japon. À tel point qu'il pourrait devenir, à terme, le jeu le plus vendu de la Nintendo Switch.

« Compte tenu de la situation, nous espérons beaucoup que les fans d’Animal Crossing trouveront un refuge dans le jeu, afin qu’ils puissent prendre du bon temps durant cette période difficile », expliquait Hisashi Nogami, producteur d’Animal Crossing : New Horizons, dans les colonnes de The Verge le 18 mars. Ses prières ont visiblement été entendues. Car l’exclusivité Switch disponible depuis le 20 mars est un véritable carton. Les premiers chiffres de ventes, en provenance du Japon, promettent une belle carrière à cette simulation de vie accueillante.

Le puissant média nippon Famitsu, qui publie les charts toutes les semaines, a indiqué qu’Animal Crossing : New Horizons s’est vendu à 1,88 million d’exemplaires en trois jours sur l’archipel. Ce volume, qui ne prend même pas en compte les ventes dématérialisées sur l’eShop (que l’on peut imaginer conséquentes), constitue le meilleur départ pour un jeu Switch. Animal Crossing : New Horizons éclipse ainsi Pokémon Épée & Bouclier, précédent recordman en la matière avec 1,36 million d’unités.

Animal Crossing permet à la Switch de battre un nouveau record

Grâce à Animal Crossing : New Horizons, la Switch a réalisé la meilleure semaine de son cycle de vie au Japon. Plus de 390 000 consoles ont quitté les magasins durant le week-end, modèles classique et Lite confondus (dont un peu plus de 263 000 Lite). Le produit de Nintendo, pourtant très bien installé puisqu’il a dépassé les 3 ans d’existence, a aussi pu compter sur la Lite corail et la version collector aux couleurs d’Animal Crossing. Lors de son lancement en 2017, la Switch avait vécu une première semaine à un peu plus de 330 000 exemplaires. La console en est désormais à 12,8 millions de ventes sur ses terres, ce qui lui permet de passer devant la Wii.

On peut penser que cet engouement pour Animal Crossing : New Horizons n’est pas seulement l’apanage du Japon. Demandez autour de vous et vous entendrez qu’énormément de propriétaires de la Switch ont craqué pour ce titre chronophage, parfait pour tuer le temps dans une période de confinement. Le phénomène du moment devrait a priori se hisser facilement — et rapidement — sur le podium des plus grands succès de la Switch au niveau mondial. Aujourd’hui, il est composé de Mario Kart 8 Deluxe (22,96), Super Smash Bros. Ultimate (17,68) et Super Mario Odyssey (16,59).

