Comme on pouvait s'y attendre, CD Projekt Red se lancera dans le développement d'un nouveau jeu The Witcher après avoir terminé Cyberpunk 2077. Le studio polonais alternera entre les franchises.

Nous ne sommes pas près de dire adieu à la saga The Witcher, que ce soit sur Netflix avec la série à succès, ou dans nos consoles et PC avec les jeux vidéo. À l’occasion d’un entretien repris par le média polonais Stooq le 10 mars (appuyé par Eurogamer le lendemain), Adam Kiciński, président de CD Projekt, a annoncé qu’une future adaptation de The Witcher entrera en développement après Cyberpunk 2077. À l’heure actuelle, les premières bases semblent déjà posées.

L’intéressé précise que le studio a déjà « une bonne idée derrière le projet ». La priorité reste néanmoins Cyberpunk 2077, attendu pour le 17 septembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia. « Nous avons deux univers dans lesquels nous voulons développer des jeux, donc nos futurs titres seront soit un Cyberpunk soit un The Witcher », rappelle Adam Kiciński. Évoquée au mois d’août dernier, cette stratégie articulée autour de deux marques fortes se matérialise.

Un The Witcher sans Geralt, le héros emblématique ?

Le prochain The Witcher ne s’appellera pas The Witcher 4, prévient d’emblée Adam Kiciński. Tout porte à croire, dès lors, qu’on n’incarnera pas Geralt de Riv, le héros emblématique de la première trilogie. L’univers imaginé par le romancier Andrzej Sapkowski, avec qui CD Projekt s’est rabiboché en décembre dernier, est suffisamment riche pour se passer des services du sorceleur charismatique — que l’on retrouve de toute façon dans la série Netflix sous les traits de l’acteur Henry Cavill. La série a d’ailleurs eu un impact positif sur les ventes du jeu vidéo (et des livres). Ce regain de popularité n’a pas dû échapper à CD Projekt.

Une chose est sûre, les différentes équipes du studio polonais seront très occupées ces prochaines années. Cyberpunk 2077, qui a récemment été repoussé de quelques mois, recevra des extensions et un mode multijoueur ambitieux après sa sortie. « Nous voulons juste faire plus de jeux — nous allons prouver que nous pouvons faire deux gros jeux en même temps, ce qui nous prendra quelques années », confie Adam Kiciński. Mais n’allez pas croire que CD Projekt tombera dans la précipitation, « Nos projets durent 4 à 5 ans, c’est difficile d’imaginer le développement d’un gros RPG en deux ans. En termes de qualité, c’est risqué, car la qualité prend du temps. »

