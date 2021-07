Eh non, le film Black Widow n'est pas disponible en France sur la plateforme de vidéo à la demande par abonnement de Disney. Vous pouvez le voir en salles de cinéma depuis le 7 juillet 2021.

Black Widow a rapporté beaucoup d’argent à Disney+, mais ce n’est pas grâce à la France. Le blockbuster Marvel a été mis en ligne sur la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) le 9 juillet 2021 dans de nombreux pays (pour un coût supplémentaire de 29,99 dollars), et semble avoir rapporté plus de 60 millions de dollars, rien que sur Disney+, en moins de trois jours, selon le site Deadline après un communiqué tonitruant de la multinationale.

C’est la première fois que Disney décide de sortir un nouveau film sur sa plateforme de streaming en ligne en même temps qu’au cinéma. En août dernier, la firme avait décidé que l’adaptation en live action de Mulan arriverait directement sur Disney+, sans passer par les salles obscures.

Mais alors, pourquoi les Françaises et Français ne peuvent-ils pas voir le film avec Scarlett Johansson sur Disney+, comme c’est le cas pour les Américains, les Italiens ou les Allemands ? Il s’agirait, en toute logique, d’une décision cohérente avec la loi sur la chronologie des médias française, que Disney a décidé de respecter sur notre territoire : elle stipule qu’un film qui sort en salles de cinéma ne peut pas être mis en ligne sur une plateforme de SVOD pendant 3 ans (sauf dans quelques cas précis, si la plateforme participe au financement de la création française).

Paradoxalement, lorsque l’on recherche Black Widow sur Google, une page de Disney+ a pourtant bien été référencée : si on clique sur le lien, une fiche descriptive du film, en français, s’affiche pendant une fraction de seconde, avant de renvoyer vers un message d’erreur.

Black Widow est en accès Premium dans d’autres pays

Disney+ est la plateforme de vidéo à la demande lancée par Disney fin novembre 2019 aux États-Unis, puis au printemps en France. L’abonnement est passé de 6,99 euros par mois à 8,99 euros par mois avec l’arrivée de la section « Star » qui héberge des contenus plus « adultes ». Depuis la fin 2020, Disney+ a développé une offre parallèle intitulée « Accès Premium » qui contraint ses abonnés à payer un montant supplémentaire pour visionner de nouveaux films exclusifs très attendus, comme Mulan. En France, ce fut le cas pour le dessin animé Raya et le dernier dragon.

Or cet accès Premium n’est pas déployé de la même manière dans tous les pays où Disney+ existe. Par exemple, Mulan était accessible pour 29,99 dollars aux États-Unis en septembre, mais en France, il n’a été rendu disponible à tous les abonnés et abonnées Disney+ que trois mois plus tard, sans coût supplémentaire. Pour le cas de Black Widow ici, Disney+ a aussi demandé 29,99 dollars à ses abonnés et abonnées américaines (21,99 euros en Europe) en plus du coût de leur souscription habituelle. Le long-métrage Marvel sera rendu accessible gratuitement à toutes celles et ceux qui ont un abonnement Disney+ à compter du 6 octobre 2021.

Nous avons contacté récemment Disney+ avant publication de cet article afin de savoir si Black Widow serait également ajouté au catalogue français en octobre. En toute logique, cela ne devrait pas être le cas, car le film est sorti en salles (contrairement à Mulan qui n’avait pas été projeté), et rentrerait donc dans le cycle chronologique « classique » d’un film en France. Il faudrait donc attendre théoriquement le 7 juillet 2024 pour voir Black Widow sur Disney+ France. Nous mettrons cet article à jour avec les informations de Disney lorsque nous les aurons.

En France, Black Widow est donc projeté uniquement en salles de cinéma depuis mercredi 7 juillet 2021. C’est pour l’instant la seule manière de le visionner sur notre territoire, et visiblement, cela paie : le film aurait réalisé le premier jour le meilleur démarrage depuis Star Wars 9 (2019), avec 184 770 entrées, a rapporté Allociné.

Black Widow aurait, dans sa globalité, rapporté en trois jours près de 218 millions de dollars à Disney : aux 60 millions engrangés par Disney+ s’ajoutent 78 millions de dollars provenant des sorties en salles de cinéma à l’international.

