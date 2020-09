Les abonnés Disney Plus ne devront pas forcément payer de supplément pour avoir accès à Mulan : s'ils attendent le 4 décembre 2020, le film sera accessible sans frais supplémentaire.

Après plusieurs semaines de flou, on a fini par connaître le fin mot de l’histoire. Le film Mulan sortira bien sur Disney+ pour un coût supplémentaire dans certains pays à partir du 4 septembre, mais à compter du 4 décembre, il sera en accès libre pour tous les abonnés, sans aucun frais à ajouter.

Ces modalités ont été détaillées par Disney lui-même sur le site officiel de sa plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) le jeudi 3 septembre, soit la veille de la mise en ligne du film sur Disney+ dans plusieurs pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Espagne ou l’Italie.

« À partir du 4 septembre grâce à l’accès Premium, vous pourrez regarder Mulan avant qu’il ne soit accessible à tous les abonnés Disney+, ou n’importe où ailleurs », confirme Disney. Aux États-Unis, où l’abonnement Disney+ coûte déjà 6,99 dollars par mois, les utilisateurs devront débourser pas moins de 29,99 dollars supplémentaires — en Europe, cela tournera autour de 22 euros pour les pays concernés.

La France est une exception

Cependant cette exclusivité ne durera pas. « L’accès premium sera disponible jusqu’au 2 novembre 2020 à 23h59 », précise Disney, ce qui pose une question sur le mois de battement que la plateforme génère : que se passera-t-il pour les abonnés qui souhaiteront acheter Mulan entre le 2 novembre et le 4 décembre 2020 ? Pour l’instant, Disney n’a pas donné plus de précision, comme l’a souligné The Verge qui leur a posé la question.

Grosse différence par rapport aux autres territoires : la France fait figure d’exception comme seul pays où aucun n’accès Premium ne sera proposé. Les abonnés devront donc attendre le 4 décembre 2020 pour avoir accès « gratuitement » au long-métrage, mais n’auront aucun moyen légal de visionner le film avant. Cela vaut également pour les clients de Canal+ qui disposent de Disney+ « offert » dans leur abonnement.

« Une fois que vous avez un accès Premium à Mulan, vous pourrez le revoir autant de fois que vous le souhaitez, sur toutes les plateformes où Disney+ est disponible (…) Votre accès à Mulan continuera tant que vous êtes abonné actif à Disney+ », continue le site officiel. Cela signifie que malgré le fait que les utilisateurs Premium auront dépensé des dizaines d’euros pour avoir accès à la version numérique du film, celle-ci ne leur appartiendra quand même pas : cela en fait l’une des offres de location virtuelle les plus élevées jamais proposées par une plateforme de VOD.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo