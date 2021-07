La petite gaffe de Sony est révélatrice des problèmes de design de la PS5. L'aspect de la console est critiqué depuis son lancement.

Le design de la PS5 est loin de convaincre tout le monde. Si elle a indéniablement un aspect futuriste, avec ses courbes audacieuses, son gabarit imposant ne facilite pas son rangement. Et ce n’est visiblement pas plus évident pour Sony. Kotaku a en effet repéré, le 8 juillet, une publicité du constructeur montrant une PS5 posée… à l’envers. Elle a vite été supprimée, mais Internet garde tout en mémoire.

Le fait est que la silhouette de la PS5 peut semer la confusion dans les esprits : à l’horizontale, la partie supérieure est plus plate, ce qui peut inciter les propriétaires à poser la console à l’envers. Sony fournit un socle pour que la partie inférieure, plus creusée, puisse être stabilisée. Mais il n’est pas fixe, ce qui ne facilite pas son utilisation.

Le design de la PS5 continue de faire parler

Si vous voulez placer votre PS5 à l’horizontale (pour le placement à la verticale, on ne peut pas se tromper), il ne faut retenir qu’une chose : le mange-disque doit être situé en bas à gauche, quand la console est posée. Vous avez opté pour la version sans lecteur ? C’est plus subtil : la partie centrale noire doit être plus épaisse sur la droite (là où le prolongement des deux plaques blanches forme une sorte de col).

À noter que ce n’est pas la première fois que Sony se trompe avec le positionnement de sa console. En décembre dernier, quelques semaines après le lancement de la PS5, Kotaku, déjà, avait repéré une bourde signée Hermen Hulst. Le patron de PlayStation Studios avait partagé un court clip montrant son chat devant la télévision. Les plus observateurs avaient remarqué que sa PS5 était posée à l’envers, forçant l’intéressé à supprimer son tweet.

Le design de la PS5 continue en tout cas de faire débat, des mois après le lancement du produit (qui reste toujours très difficile à trouver). La preuve que Sony n’a, pas convaincu sur ce point. La couleur blanche n’aide pas, il est vrai (il existe, heureusement une astuce pour avoir une PS5 noire). On attend avec impatience une PS5 Slim, qui, comme le veut la tradition depuis la toute première PlayStation, devrait être plus petite et, espérons-le, plus jolie.

