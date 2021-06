Micromania lance un nouveau service : la location de console. Pour la PS5, trois formules sont proposées. Et aucune n'est vraiment intéressante.

En 2021, Micromania dit vouloir « révolutionner les usages ». Dans un communiqué envoyé à la presse le 8 juin, la chaîne de magasins spécialisés annonce le lancement d’un nouveau service qui permet de louer une console. Pour le moment, seules la PS5 et la Nintendo Switch sont concernées.

Bien évidemment, Micromania met en avant les avantages de la location : un accès immédiat à la nouvelle génération (vu que la disponibilité de la PS5 reste assez floue à court et moyen termes), des offres spéciales, des assurances et des soucis en moins à gérer (on n’a plus que des jeux à acheter). Il faut néanmoins garder en tête un point essentiel : la console ne vous appartient pas. Le coût mensuel est de l’argent dépensé pour utiliser… et non pas acquérir.

Louer sa PS5 chez Micromania, est-ce intéressant ?

Micromania propose trois formules différentes pour la PS5 :

Forfait starter (2 ans) : 1er versement de 69,99 euros puis 23 loyers de 17,49 euros, soit 472,26 euros au total ;

Forfait Pro Gamer (2 ans) : 1er versement de 69,99 euros puis 23 loyers de 24,99 euros soit 644,76 euros au total ;

Forfait Pro Gamer+ (3 ans) : 1er versement de 69,99 euros puis 35 loyers de 19,99 euros soit 769,64 euros au total.

On rappelle que la PlayStation 5 est vendue 499,99 euros. En somme, la location n’est pas du tout intéressante, d’autant qu’il n’est pas possible de résilier quand on le souhaite (information confirmée par Numerama auprès d’un vendeur contacté par téléphone).

À noter, quand même, que les forfaits Pro Gamer et Pro Gamers proposent des services qui font virtuellement baisser la note : une deuxième manette, un bon d’achat de 40 euros (à utiliser chez Micromania pour acheter un jeu au prix fort, bien sûr) et des garanties contre la panne et la casse (qui sont généralement vendues très cher, à défaut d’être vraiment indispensables). Mais, même en absorbant ces bonus, on arrive à une facture finale supérieure à l’acquisition de la console. Au mieux, la location permet de rendre les nouvelles consoles plus accessibles (moins de 25 euros par mois), pour un coût final très élevé (c’est de l’argent perdu).

Attention, ce service ne garantit pas une disponibilité plus immédiate de la PS5. C’est clairement mentionné sur la page dédiée : « Compléter le dossier de pré-souscription à une offre de location ne garantit en aucun cas la disponibilité de la console. Pour les PS5 en particulier, nous continuons à honorer les réservations dans l’ordre chronologique. »

Louer sa Nintendo Switch chez Micromania, est-ce intéressant ?

Pour la Switch, les deux options proposées sont encore moins intéressantes :

Forfait Starter (18 mois) : 1er versement de 44,99 euros puis 17 loyers de 17,49 euros soit 342,32 euros au total ;

Forfait Plus (24 mois) : 1er versement de 64,99 euros puis 23 loyers de 19,99 euros soit 524,76 euros au total.

Dans le deuxième cas, une paire de Joy-Con et un bon d’achat de 35 euros sont intégrés à l’abonnement. Mais on rappelle qu’une Nintendo Switch seule est commercialisée à 300 euros environ.

Quid de la Xbox Series S et de la Xbox Series X ?

On remarquera que la Xbox Series S et que la Xbox Series X ne sont pas encore proposées en location. On sait pourquoi : Micromania doit trouver des offres susceptibles de rivaliser avec le Xbox All Access, service de Microsoft très intéressant qui permet d’obtenir l’une des deux consoles à crédit avec un taux zéro (à partir de 24,99 euros par mois). Dans ce cas de figure, la Xbox vous appartient à la fin.

Crédit photo de la une : Louise Audry pour Numerama Signaler une erreur dans le texte

